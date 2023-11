Rari Nantes Salerno, l'under 18 vola alle fasi nazionali Malinconico: "Sappiamo che dalla prossima fase il livello si alzerà parecchio".

Nel corso del fine settimana, l’Under 18 della Rari Nantes Nuoto Salerno è stata artefice di due grandi prestazioni che gli hanno valso la vittoria del girone della fase preliminare regionale del campionato Under 18A, garantendosi così un posto nella fase finale nazionale.

“Abbiamo conquistato la fase a gironi della 18A nazionale vincendo tutti gli spareggi del nostro concentramento. È stata l’occasione per ruotare ed amalgamare meglio tutti gli under 18 ma anche tutti gli under 16 che hanno fatto parte del gruppo. Sappiamo che dalla prossima fase il livello si alzerà parecchio e che, se vogliamo ambire a passare il turno, dovremo dare ancora di più.” Le parole a caldo di mister Luca Malinconico.

I giallorossi hanno affrontato la Rari Nantes L. Auditore Crotone vincendo 6-16, risultato che ha subito confermato lo stato di salute di una squadra che ha lavorato con impegno durante i mesi di preparazione.

Il cammino trionfale della squadra salernitana nel girone preliminare è culminato nella decisiva partita contro il San Mauro.

Il match è stato caratterizzato da grande intensità, con il San Mauro che ha dimostrato di essere un avversario agguerrito, ricucendo il risultato da 7-4 a 7-7.

Tuttavia, la Check-Up RN Salerno ha saputo allungare nel momento cruciale, chiudendo la partita sul 13-10 e assicurandosi così la vittoria e il primo posto nel girone. I marcatori che hanno contribuito in modo significativo alla vittoria sono stati Barela con 5 reti, seguito da Strianese A. con 4, Pierno G. con 1, Murolo con 1, Moretti con 1 e Strianese F. con 1.

La presenza di Cristian Presciutti, allenatore della prima squadra che più volte quest’anno ha presenziato durante gli allenamenti delle categorie giovanili cercando di trasmettere energia a tutti gli atleti giallorossi, e del dirigente giallorosso Gerardo Stanzione, testimoniano l’attenzione riposta verso tutto il settore giovanile.

La fase finale nazionale vedrà la Rari Nantes Nuoto Salerno inserita in un girone composto da altre sette squadre, di cui quattro siciliane e quattro campane.