La Jomi Salerno si gode l’accesso agli ottavi di EHF Pisapia: " “Per noi un grande orgoglio”.

La Jomi Salerno è rientrata in città dopo il doppio impegno nel weekend in EHF European Cup. Mister Francesco Ancona e le sue atlete si godono il meritato passaggio del turno nella competizione europea dopo aver battuto le maltesi dello Swieqi Phoenix nelle gare disputate lo scorso fine settimana. Due vittorie che sono servite alla Jomi Salerno a centrare un obiettivo mai raggiunto prima nella storia del club

salernitano. Ottenuto, quindi, l’accesso agli ottavi di EHF European Cup, capitan Napoletano e compagne attendono adesso le prossime

settimane per poter conoscere le future avversarie in Coppa Europea.



“Il passaggio agli ottavi di finale di European Cup rappresenta un motivo di grande orgoglio per il club che ha finalmente centrato un

risultato mai raggiunto in precedenza. C'è da dire anche - sottolinea il presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia - che abbiamo potuto godere di due turni non particolarmente impegnativi ma anche i sorteggi fanno parte del gioco. Attendiamo ora con ansia l'esito del prossimo abbinamento e poi, a gennaio, avremo la verifica del campo. Sono, però, convinto che in questa competizione le squadre italiane potranno fare bene, anche molto bene, in un breve medio termine, soprattutto se tutti continueremo a lavorare in una certa direzione. La qualità di un movimento - prosegue - è rappresentata dal valore complessivo delle squadre che partecipano al campionato, prova ne è la composizione della Nazionale U20 che dalla prossima settimana sarà impegnata in Serbia a caccia di una qualificazione ai prossimi Mondiali. Quella squadra, che già tanto bene ha fatto in estate, è la fotografia di un movimento che sta spingendo e provando ad emergere con tutte le forze di cui dispone”.



Intanto, le salernitane proseguono il loro lavoro in vista del prossimo impegno. La Jomi sarà di nuovo in campo sabato 2 dicembre quando alla Palumbo arriverà il Pontinia. Prima, dunque, un lungo periodo di pausa del campionato per gli impegni della Nazionale Italiana per le

qualificazioni ai Campionati Mondiali U20. Tra le 20 atlete arrivate al Pala Tacca di Cassano Magnago, per iniziare la preparazione in vista del torneo d’accesso alla competizione che si disputerà in Serbia dal 21 al 26 novembre, anche le giocatrici della Jomi Salerno Margherita Danti (ex Cingoli/Camerano), Giulia Rossomando, Aurora Gislimberti (ex Mezzocorona), Asia Kristel Mangone (ex Casalgrande Padana) e Giorgia Avagliano. Con loro il preparatore dei portieri Adele De Santis.



“Noi, come club, siamo particolarmente lusingati dal fatto che nostre cinque atlete siano state convocate per questa rappresentativa ma

neanche dimentico, proprio per rafforzare il concetto di crescita collettiva, che tre di queste ragazze, Danti, Mangone e Gislimberti,

provengono da altre storiche realtà e che a Salerno stanno proseguendo il loro percorso di crescita” conclude Mario Pisapia.