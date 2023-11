Genea Lanzara, test importante a Chieti contro il Campus Italia La giovane formazione azzurra ospiterà i salernitani che vanno a caccia del riscatto.

Per la Genea Lanzara è tempo di rimboccarsi le maniche. Archiviata la gara interna contro il Chiaravalle, attuale terza forza del campionato, i salernitani sono chiamati ad un pronto riscatto, a partire già dal prossimo match di Sabato 18 Novembre, quando la squadra di coach Pasquale Maione affronterà, presso la Casa della Pallamano di Chieti, la giovanissima compagine del Campus Italia.

Per i rossoblu un appuntamento coi due punti da non fallire, considerando che la classifica è ancora ferma dopo i due successi consecutivi nei primi due turni di campionato, cui hanno fatto seguito quattro sconfitte (tre di misura ed una sopraggiunta col punteggio finale di 30 – 34 proprio contro Chiaravalle).

Il clima in casa salernitana è sereno, la squadra sta lavorando alacremente sotto le direttive del coach e si confida in prestazioni migliori per acciuffare punti fondamentali per raggiungere l'obiettivo di rientrare nelle prime otto posizioni, che garantirebbero la salvezza e al contempo la disputa dei PlayOff Promozione. Con solo qualche allenamento alle spalle, è tornato a disposizione anche il pivot Valentino Dello Vicario, si cercherà di integrare sempre più nei meccanismi di gioco Lettera e De Luca, da valutare ancora le condizioni degli infortunati Munda e Milano Antonio. Ancora ai box per un lungo periodo il terzino Di Ruvo.

“Ci aspetta una gara difficile contro il Campus Italia – dichiara Luigi Arenza, terzino della Genea Lanzara – non è una partita da prendere sotto gamba, nella rosa della squadra federale vi sono i migliori giovani talenti d'Italia dunque ce la metteranno tutta per portare a casa l'intera posta in palio. Hanno grinta e molto coraggio, sono giovani e corrono, non hanno paura di prendersi tiri difficili nel corso dei sessanta minuti di gioco, ma noi cercheremo di fare ancor di più per vincere il match. Faremo il nostro gioco, il gruppo si sta compattando sempre più e sono certo che ognuno di noi metterà in campo cuore e dedizione per un risultato positivo.

Qui a Salerno mi sto trovando molto bene, la società è sempre disponibile nei nostri confronti, la squadra è unita e sono certo che il futuro ci regalerà grandi soddisfazioni”.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 7^ GIORNATA: Molteno – Verdeazzurro; Campus – Genea Lanzara; Lions Teramo – Haenna; Camerano – Palermo; San Lazzaro – Chiaravalle; Cologne – Romagna.

CLASSIFICA: San Lazzaro 11, Camerano 11, Chiaravalle 9, Romagna 8, Cologne 8, Molteno 6, Verdeazzurro 5, Genea Lanzara 4, CUS Palermo 4, Haenna 4, Campus Italia 2, Lions Teramo 0.