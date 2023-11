Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara va visita al Campus Italia Nella Casa della Pallamano a Chieti l'attesa sfida per gli uomini di Maione.

Impegno esterno per la Genea Lanzara. Domani – Sabato 18 Novembre con fischio d’inizio alle ore 17:30 – i ragazzi allenati da coach Pasquale Maione affronteranno la giovane compagine del Campus Italia, presso la Casa della Pallamano di Chieti.

Per la squadra cara al Presidente Domenico Sica, reduce dalla sconfitta contro Chiaravalle, l’obiettivo resta il medesimo: conquistare punti per rientrare nelle prime otto posizioni che garantiscono la salvezza e, al contempo, la partecipazione ai PlayOff Promozione in massima serie.

Servirà sicuramente grande lucidità nelle fila delle salernitani per violare il campo abruzzese contro una compagine sì giovane ma comprendente i migliori prospetti della pallamano italiana.

“Ci aspetta una sfida molto delicata – dichiara Pasquale Maione, tecnico della Genea Lanzara – abbiamo bisogno di una vittoria in un campo che nasconde molte insidie, quella del Campus Itaia è una squadra molto giovane ed allestita per far crescere i ragazzi, che di giorno in giorno migliorano. Noi dobbiamo stare attenti, essere consapevoli che a Chieti non affronteremo una sfida facile, restare con la concentrazione alta per l’intero arco dei sessanta minuti di gioco.

In questa settimana non abbiamo scuse, dobbiamo a tutti i costi conquistare l’intera posta in palio, ho la fortuna di allenare ragazzi d’oro, che si impegnano tantissimo durante la settimana e che hanno l’amaro in bocca dopo queste quattro sconfitte consecutive. I ragazzi ci tengono davvero tanto e sono assolutamente convinto che daranno il massimo”

La gara Campus Italia – Genea Lanzara andrà in scena Sabato 18 Novembre alle ore 17:30 presso la Casa della Pallamano di Chieti e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 7^ GIORNATA: Molteno – Verdeazzurro; Campus – Genea Lanzara; Lions Teramo – Haenna; Camerano – Palermo; San Lazzaro – Chiaravalle; Cologne – Romagna.

CLASSIFICA: San Lazzaro 11, Camerano 11, Chiaravalle 9, Romagna 8, Cologne 8, Molteno 6, Verdeazzurro 5, Genea Lanzara 4, CUS Palermo 4, Haenna 4, Campus Italia 2, Lions Teramo 0.