Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes Salerno ospita la corazzata Pro Recco Presciutti: "Questa giornata rappresenta per noi un’ulteriore prova di crescita".

Ottava giornata di campionato per la Check-Up Rari Nantes Salerno che sabato 18 novembre 2023 alle ore 15:00 presso la piscina Simone Vitale di Salerno affronterà la Pro Recco.

Arriva la squadra più titolata del mondo, fresca vincitrice della nona supercoppa Europea, primo trofeo della nuova stagione, che la fa diventare la prima squadra capace di vincerne 3 di fila dopo i trionfi arrivati nelle ultime due edizioni, a Szolnok (2021) e Sabadell (2022).

Una gara stellare che è una grande occasione per i giallorossi per confrontarsi con i migliori prima dei due scontri diretti con le due squadre romane, in trasferta sabato 25 novembre contro Astra Nuoto Roma ed in casa mercoledì 29 novembre ore 20:00 contro Roma Vis Nova.

Mister Presciutti dichiara: “Questa giornata rappresenta per noi un’ulteriore prova di crescita. Una partita dall'esito scontato ma una grande opportunità di confrontarsi contro dei campioni del nostro sport! Mi aspetto di vedere il carattere della mia squadra, che sta piano piano emergendo e di provare sul campo ciò su cui stiamo lavorando con la consapevolezza che sarà difficile metterle in pratica. Mi aspetto anche una Vitale in festa per accogliere, ammirare e applaudire un club che sta scrivendo pagine di storia della pallanuoto!”

“Mi fa molto piacere rincontrare vecchi compagni di squadra con cui ho condiviso momenti indimenticabili. L’anno con la Pro Recco è stato incredibile in quanto abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere. Quando si incontrano squadre come la Pro Recco, il risultato è scontato, però queste partite rappresentano sempre un motivo di crescita, ci permettono di capire dove e su cosa possiamo migliorare. Sicuramente, abbiamo fatto dei passi falsi in questo inizio di stagione, ma il nostro è un percorso. Dobbiamo crescere sotto alcuni aspetti ma grazie a Mister Presciutti siamo sulla strada giusta, la squadra gioca su un altro livello. Io mi sento molto positivo per questa stagione. Dobbiamo fare tesoro anche dell’esperienza che abbiamo fatto con la stagione passata per superare momenti difficili che ci sono stati e che verranno!” Le parole di Zeno Bertoli difensore giallorosso ed ex giocatore della Pro Recco.

Sabato 18 novembre 2023, ore 15:00 - Check-Up RN SALERNO vs Pro Recco

Sabato 25 novembre 2023, ore 15:00- Astra Nuoto Roma vs Check-Up RN SALERNO