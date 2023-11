La Power Basket Salerno pronta alla sfida di vertice con Molfetta L'assistant coach Carone: "Abbiamo studiato e analizzato Molfetta. Faremo di tutto per vincere"

Cresce l’attesa per lo scontro al vertice di questa domenica 19 novembre (ore 18:00) al PalaSilvestri, dove i padroni di casa della Power Basket Salerno ospiteranno la capolista Virtus Molfetta. Il team del presidente Luca Renis, reduce dalla sconfitta di Angri, è in cerca di riscatto.

Sfida contro un roster di alto livello: le dichiarazioni dell'assistant coach Carone

“E' molto stimolante per tutti noi disputare questa gara così importante in casa con il supporto dei nostri tifosi" ha dichiarato l'assistant coach Titto Carone che anche domenica sarà in panchina al posto dell'influenzato head coach Mario Menduto. "Giochiamo contro un roster di alto livello che per adesso è imbattuto in campionato, e questo deve spronarci a dare il 100% durante i 40 minuti. Molfetta ha dimostrato in tutte le gare una grande capacità offensiva, riuscendo ad utilizzare al meglio i giocatori chiave in base all’avversario".

La necessità di una gara attenta

"Che gara dobbiamo fare? Sicuramente limitare il più possibile gli errori difensivi che abbiamo commesso ad Angri. Abbiamo studiato e analizzato al meglio Molfetta e faremo di tutto per vincere domenica, regalando una gioia ai tanti tifosi che ci stanno accompagnando in questa stagione”.

La classifica: Virtus Molfetta fa - per ora - campionato a parte

La compagine pugliese ha un record attuale di 8-0, mostrandosi come la squadra più attrezzata del torneo. La Power, però, lotta ed è nel gruppetto delle inseguitrici, insieme a Corato (che ha sconfitto con facilità al PalaSilvestri) e Angri (contro cui ha rimediato una sconfitta proprio nell'ultimo turno). Se c'è una squadra che sembra poter fare lo sgambetto a Molfetta, quella è proprio la formazione del presidente Renis e di capitan Chaves.

1 Pol. Virtus Molfetta 2014 16 (8-0)

2 Basket Corato 12 (6-2)

3 Angri Pallacanestro 12 (6-2)

4 Power Basket Salerno 12 (6-2)

5 Felice Scandone Avellino 10 (5-3)

6 Cestistica Benevento 8 (4-4)

7 Sveva Pallacanestro Lucera 6 (3-5)

8 Promobasket Marigliano 6 (3-5)

9 Action Now Monopoli 6 (3-5)

10 Dinamo Basket Brindisi 4 (2-6)

11 Adria Bari 4 (2-6)

12 Mola New Basket 2012 0 (0-8)