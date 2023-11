Pallanuoto, A1: la Rari Nantes cede al cospetto della corazzata Pro Recco Alla Vitale applausi per la squadra di Sukno che si è imposta sui campani per 20-7.

Si è svolta presso la Piscina Simone Vitale di Salerno l’ottava giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro la Pro Recco. La gara è terminata 7-20.

Un’indomabile Pro Recco ha fatto ingresso oggi tra gli applausi di una Vitale stracolma, che ha saputo apprezzare i massimi esponenti della pallanuoto mondiale. Un grande pubblico proveniente dalla Campania, dalla Puglia, dalla Basilicata e dal Lazio ha assistito ad uno show che, come da pronostici, ha visto primeggiare senza difficoltà la capolista. Un buon allenamento per la Rari che si appresta ora ad affrontare due scontri diretti con le due squadre romane, sabato 25 in trasferta contro Astra Nuoto Roma e mercoledì 29 alle ore 20:00 presso al Piscina Simone Vitale contro la neopromossa Roma Vis Nova.

TABELLINO:

Check-Up RN Salerno vs PRO RECCO 7-20 (2-6, 1-3, 2-7, 2-4)

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO, A. FORTUNATO, C. SANGES, G. PARRILLI, D. GALLOZZI, I. VRBNJAK 2, V. GALLO 2, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI, A. GORETA 2, D. PICA 1, G. VASSALLO, M. BARELA, All. C. PRESCIUTTI

PRO RECCO: M. DEL LUNGO, M. IOCCHI GRATTA 2, G. ZALANKI 2, G. CANNELLA 1, A. YOUNGER 2, A. FONDELLI 3, N. PRESCIUTTI 3, G. ECHENIQUE 1, F. CONDEMI 2, K. KAKARIS, AICARDI 2, B. HALLOCK 2, T. NEGRI, G. MANGIANTE, All. SUKNO

Arbitri: ZEDDA BRAGHINI

Note: Uscito per limite di falli Iocchi Gratta (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 2/14 + un rigore e Recco 3/6 + 2 rigori.