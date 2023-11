Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara vince travolgendo il San Lazzaro Alla Palumbo arrivano due punti fondamentali contro la seconda forza del campionato.

La Genea Lanzara bissa il successo esterno maturato nello scorso weekend in quel di Chieti contro il Campus Italia battendo anche la Pallamano San Lazzaro. I salernitani, dinanzi ad una bella cornice di pubblico, accorso numeroso alla Palestra Caporale Palumbo, conquistano due punti fondamentali contro la seconda forza in classifica, che vede ora la compagine emiliana, a seguito della sconfitta in terra campana, scivolare al quarto posto.

I ragazzi allenati da Pasquale Maione hanno offerto senza dubbio la migliore prestazione stagionale, con un buon gioco corale caratterizzato da ripartenze fulminee, grande rapidità ed una difesa ottimale che sta trovando sempre più il giusto amalgama. A tutto ciò si aggiunge una prestazione superlativa del portiere classe 2003 Joel Cappellari che, come si suol dire, ha letteralmente chiuso la porta agli avversari contribuendo al netto divario di reti registratosi al fine del match, conclusosi sul 28 – 17 finale.

Ad aprire i giochi è la Genea Lanzara con tre segnature consecutive dell’ala destra Lorenzo Fragnito, cui fanno seguito le realizzazioni di Florio ed Arena – quest’ ultimo miglior marcatore del match con dieci centri – che valgono il vantaggio di 7-1 all’ ottavo minuto di gioco che costringono coach Fabbri al timeout. Al 15’ il parziale della gara è di 10-4, coi salernitani che ingranano ulteriormente le marce portandosi negli spogliatoi sul 17-8.

Ad inizio ripresa a carico della Genea Lanzara una serie di esclusioni momentanee, che costringono anche il pivot Dello Vicario a lasciare il campo al 36’ di gioco, consente agli emiliani di ridurre leggermente le distanze senza andare oltre il -7 (21-14 al 38’), quando i padroni di casa piazzano un parziale di quattro reti portandosi sul 25-14 al 43’ per poi trovare il massimo vantaggio di dodici segnature sul 27-15. Nel finale di gara spazio all’ intera rosa a disposizione di coach Maione, con l’esordio in maglia salernitana del portiere Coviello e del mancino Schipani.

La Genea Lanzara si gode, insomma, altri due punti, consapevole di affrontare un ciclo di gare alquanto impegnativo lontano dalle mura amiche.

GENEA LANZARA – SAN LAZZARO 28 : 17

GENEA LANZARA: Senatore M., Senatore A., Lettera, Milano C. 2, Dello Vicario, Florio 7, Fragnito 6, Schipani, Arena 10, Coviello, Vitiello, Avallone, De Luca 1, Mendo 1, Munda 1, Cappellari. All: Maione

I RISULTATI DELLA 8^ GIORNATA: Verdeazzurro – Lions Teramo 26 : 20; CUS Palermo – Cologne 29 : 39; Chiaravalle – Molteno 29 : 29; Genea Lanzara – San Lazzaro 28 : 17; Haenna – Camerano 27 : 24; Romagna – Campus Italia 34 : 25.

CLASSIFICA: Camerano 13, Chiaravalle 12, Cologne 12, San Lazzaro 11, Romagna 10, Molteno 9, Genea Lanzara 8, Verdeazzurro 7, Haenna 6, CUS Palermo 4, Campus Italia 2, Teramo 2.