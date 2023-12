Givova Scafati Basket ko contro la Germani Brescia (83-89) Serie A Basket: terza sconfitta consecutiva per i gialloblu di coach Sacripanti

La Germani Brescia passa alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Sconfitta casalinga per la Givova Scafati: finale di 83-89 nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. Per la squadra di coach Stefano Sacripanti è la terza sconfitta di fila. Altro stop con divario minimo. Nel roster della Germani spicca la prova di Semaj Christon, autore di 19 punti. Alla Givova non bastano le prestazioni di Kruize Pinkins e John Richard Nunge.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Decima Giornata

Givova Scafati - Germani Brescia 83-89

Parziali: 25-21, 17-17, 17-25, 24-26

Scafati: Sangiovanni ne, A. Gentile 10, Mouaha ne, Pinkins 16, Rossato 4, Logan 7, Robinson 7, Rivers 12, Nunge 16, Pini 1, Strelnieks 10. All. Sacripanti.

Brescia: Christon 19, Gabriel 12, Bilan 13, Burnell 8, Massinburg 5, Della Valle 10, Petrucelli 13, Cournooh 2, Pollini ne, Akele 7, Porto ne. All. Magro

Arbitri: Sahin, Paglialunga, Patti

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969