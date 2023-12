Pallamano, A Silver: la Genea Lanzara a Lecco per sfidare il Molteno Cappellari: "Bisognerà disputare una gara molto buona per cercare di avere la meglio".

Nazionale di Serie A Silver. Per la squadra allenata da coach Maione si tratta della seconda trasferta consecutiva, col club salernitano chiamato al riscatto dopo la sconfitta in quel di Romagna.

“Bisognerà disputare una gara molto buona per cercare di avere la meglio sul campo del Molteno – dichiara Joel Cappellari, portiere della Genea Lanzara – è una squadra molto ostica al pari del Romagna, non possiamo permetterci di avere un approccio sbagliato, altrimenti sarà molto dura. Per conquistare i due punti dovremo dare il massimo e lottare su ogni pallone, al pari del match interno contro il San Lazzaro, così da migliorare, magari, la posizione in classifica.

In settimana abbiamo lavorato tanto, soprattutto durante gli allenamenti è importante mantenere alta la concentrazione, il giusto clima tra i compagni di squadra, essere consapevoli di avere tutte le carte in regola per fare bene, poi le gare hanno le proprie motivazioni. I nostri avversari sono molto preparati, hanno avuto esperienze anche in massima serie, dunque dovremo inevitabilmente cercare di limitare gli errori ed essere bravi a sfruttare tutte le possibilità che si presenteranno nel corso dei sessanta minuti di gioco”.

La gara Molteno – Genea Lanzara, in programma Sabato 9 Dicembre con fischio di inizio alle ore 16:00, diretta dalla coppia arbitrale Merisi – Plotegher, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.

IL PROGRAMMA DELLA 10^ GIORNATA: Verdeazzurro – Cologne; CUS Palermo – Romagna; Molteno – Genea Lanzara; Chiaravalle – Camerano; Haenna – Campus Italia; San Lazzaro – Lions Teramo.

CLASSIFICA: Camerano 15, Chiaravalle 14, Cologne 13, San Lazzaro 13, Romagna 12, Molteno 9, Genea Lanzara 8, Verdeazzurro 7, Haenna 7, CUS Palermo 4, Campus Italia 4, Teramo 2.