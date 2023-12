Givova Scafati Basket ko al Taliercio: l'Umana Reyer Venezia vince 83-59 Boniciolli: "Fotografia di quello che abbiamo, di quello che ci manca e del lavoro che occorre fare"

Risultato di 83-59 con la vittoria dell'Umana Reyer Venezia sulla Givova Scafati. Sconfitta nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie A per la squadra gialloblu, priva di Quirino De Laurentiis, operato al ginocchio, e di Janis Strelnieks per infortunio muscolare e con Jack Nunge non al top della condizione. Esordio con ko per Matteo Boniciolli sulla panchina della Givova con l'ultimo quarto da 28-10 per i lagunari. Con i 9 punti realizzati David Logan ha raggiunto quota 3500 punti in Serie A, secondo in assoluto tra i giocatori in attività alle spalle del compagno di squadra, Alessandro Gentile.

Boniciolli: "Fotografia completa del nostro gruppo"

"Sono arrivato da due giorni e mezzo a Scafati e posso dire che non c’era partita migliore di questa, contro un avversario di livello europeo, per riuscire ad avere una fotografia completa di quello che abbiamo, di quello che ci manca e del lavoro che occorre fare. - ha spiegato Boniciolli nel post-gara - Venezia ha vinto meritatamente, perché ha giocato meglio di noi. La percentuale di tiro da tre dei padroni di casa si è alzata solo quando i giocatori locali si sono rasserenati ed hanno capito di avere la partita in mano; fino a quel momento, anche cambiando le nostre regole difensive sul pick and roll, siamo riusciti a limitare molti dei problemi avuti in passato. Andiamo via tutt’altro che contenti, perché non fa mai piacere perdere, figuriamoci poi con un passivo così largo. Però, come detto, avevo bisogno, dopo due allenamenti e mezzo, di vedere la mia squadra giocare contro un avversario come questo e su un campo come questo per capire se la strada intrapresa, come credo, sia quella giusta. Come ha detto il patron negli spogliatoi, il tempo passa e il campionato va avanti. Ma io traggo spunto da un insegnamento dell’ex pilota di Formula Uno Carlo Rossi, che una volta mi disse: “Quando sei in pista ed inizi a vedere lo specchietto retrovisore, vuol dire che sei un perdente, perché non sei più un pilota che pensa a vincere, bensì uno che pensa solo a non perdere”. Alla luce di questo insegnamento, proseguo nel mio lavoro, perché penso di aver capito esattamente quello di cui abbiamo bisogno e le qualità che abbiamo. Continuo ad andare avanti e mi ostino a non guardare nello specchietto retrovisore".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Undicesima Giornata

Umana Reyer Venezia - Givova Scafati 83-59

Parziali: 18-15, 22-14, 15-20, 28-10

Venezia: Spissu 19, Casarin 2, De Nicolao, O’ Connell ne, Janelidze ne, Parks 4, Brooks, Simms 13, Wiltjer 9, Brown Jr. 9, Tucker 17, Tessitori 10. All. Spahija

Scafati: Morvillo ne, Imade ne, Gentile 9, Mouaha, Pinkins 9, Rossato 9, Logan 9, Robinson 6, Rivers 2, Nunge 11, Pini 4. All. Boniciolli

Arbitri: Giovannetti, Grigioni, Valleriani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969