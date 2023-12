Scherma, CDM sciabola: Gregorio la migliore delle azzurre La salernitana ha chiuso al dodicesimo posto nella tappa in terra francese.

Il Grand Prix di Orleans in Francia, gara valida per la tappa valida per la Coppa del Mondo di sciabola femminile, non ha sorriso ai colori azzurri. La migliore è stata la salernitana Rossella Gregorio, brava chiudere dodicesima. La portacolori dei Carabinieri ha battuto nel primo turno l’ungherese Spiesz 15-12 e con lo stesso punteggio la statunitense Burke nel secondo turno. L’eliminazione è arrivata negli ottavi di finale contro la francese Balzer che si è imposta per 15-11 prima di fermare la sua corsa in semifinale chiudendo comunque sul podio. Per Rossella Gregorio una buona prestazione e punti importanti per migliorare la posizione nel ranking di qualificazione olimpica.

GRAND PRIX SCIABOLA FEMMINILE – Orleans (Francia), 9 dicembre 2023

Finale

Aphity-Brunet (Fra) b. Kharlan (Ukr) 15-12

Ottavi di finale

Balzer (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-11

Kharlan (Ukr) b. Mormile (ITA) 15-7

Tabellone da 32

Gregorio (ITA) b. Burke (Usa) 15-12

Katona (Hun) b. Rotili (ITA) 15-9

Mormile (ITA) b. Lee (Kor) 15-6

Tabellone da 64

Gregorio (ITA) b. Spiesz (Hun) 15-12

Rotili (ITA) b. Fusetti (ITA) 15-10

Shao (Chn) b. Passaro (ITA) 15-12

Navarro (Esp) b. Criscio (ITA) 15-14

Kharlan (Ukr) b. Gargano (ITA) 15-13

Mormile (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-9

Jeon (Kor) b. Spica (ITA) 15-7

Emura (Jpn) b. Battiston (ITA) 15-11

Classifica (183): 1. Manon Apithy-Brunet (Fra), 2. Olga Kharlan (Ukr), 3. Sara Balzer (Fra), 3. Cecilia Berder (Fra).

Le italiane: 12. Rossella Gregorio, 15. Chiara Mormile, 27. Claudia Rotili, 34. Martina Criscio, 44. Manuela Spica, 45. Carlotta Fusetti, 55. Eloisa Passaro, 60. Rebecca Gargano, 63. Michela Battiston, 87. Irene Vecchi, 90. Giulia Arpino, 108. Mariella Viale.