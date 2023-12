Genea Lanzara, Maione: "Troppo leggeri nella prima frazione di gioco" Il tecnico dei salernitani ha commentato la sconfitta per 32-25 sul campo del Molteno.

E’ un Pasquale Maione per nulla soddisfatto quello che ha parlato dopo la sconfitta della sua Genea Lanzara contro il Molteno. Si tratta della seconda sconfitta in trasferta in una settimana. “Siamo partiti troppo leggeri nella prima frazione di gioco –spiega Maione– è un difetto che ci colpisce dall’inizio del campionato, in trasferta non riusciamo a rendere come vogliamo, quando bisogna dare invece un qualcosa in più per fronteggiare le velleità dei padroni di casa. Venire su un campo ostico quale quello del Molteno, in casa di una squadra con trascorsi in massima serie e costruita bene ruolo per ruolo, è davvero molto difficile. Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma non è bastato perché ormai gli avversari avevano preso il largo.

Per strappare punti su tutti i campi, anche tra le mura amiche, non ci possiamo permettere di avere nemmeno un giocatore sottotono e, purtroppo, in questa gara ce ne sono stati diversi. I ragazzi ci mettono l’anima, non posso dire loro nulla, bisogna fare uno switch a livello mentale, non dobbiamo reagire alle difficoltà ma agire. Il campionato è davvero competitivo, io sono molto contento del gruppo che ho a disposizione e sapevamo bene che sarebbe stata una bella sfida affrontare un campionato del genere con un gruppo giovanissimo, dall’ enorme potenziale. Sono convinto che riusciranno man mano ad esprimersi al massimo, l’obiettivo è quello di salvarsi cercando di rientrare nelle prime otto posizioni che garantiscono anche la disputa dei PlayOff Promozione. Il gruppo ha tutte le carte in regola per riuscirci”.