Jomi Salerno, Squizziato: "La nostra arma vincente è stata non aver mollato" Le campionesse d'Italia sono reduci dalla vittoria su Erice, ora altri due big match.

Il big match vinto 23-20 contro Erice ha dato tanta fiducia alla Jomi Salerno. Tra le protagoniste del successo c’è stata Rocio Squizziato, top scorer con sei reti.

“Eravamo consapevoli del fatto che non sarebbe stata una partita facile e che sarebbe stata tosta fino all’ultimo -spiega la Squizziato- proprio per questo è stato importante riuscire a portarla avanti minuto dopo minuto. Una sconfitta contro di loro avrebbe fatto più male rispetto ad una sconfitta subita con un'altra avversaria, è stato importante invece vincere per dimostrare che stiamo facendo il percorso giusto – ha sottolineato-. La nostra arma vincente è stato il fatto di non aver mollato, di aver continuato a spingere e di aver continuato a fare ciò che alleniamo in settimana. Penso che le due vittorie contro Pontinia ed Erice ci portino ora più grinta e voglia per le due gare che ci attendono la prossima settimana. Saranno due partite toste contro Brixen e Cassano Magnago, entrambe fuori casa, e dobbiamo prepararle al meglio. Siamo Salerno e siamo pronte a dimostrare quello che siamo”.