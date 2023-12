Givova Scafati Basket vincente a Brindisi: 98-103 sulla Happy Casa Boniciolli: "Abbiamo lavorato duro e acquistato benzina da vendere"

La Givova Scafati firma la rimonta nell'ultimo periodo con il 19-34 che determina la parità al 40' contro l'Happy Casa Brindisi, poi superata dai gialloblu con il risultato di 98-103 nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Ora la Givova è nel gruppo delle ottave con 12 punti a due turni dal termine del girone d'andata e torna in piena corsa per la qualificazione alla Coppa Italia.

Boniciolli: "Continuiamo a nutrire il desiderio delle Final Eight"

"Brindisi ha giocato una partita quasi irreale per tre quarti dei tempi regolamentari, per le elevate percentuali con cui ha tirato. Noi ci siamo abbassati dopo l’infortunio di Pinkins e le non perfette condizioni di Gamble e ciononostante l’abbiamo spuntata. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - La squadra era in ritardo atleticamente tre settimane fa, ma in queste settimane abbiamo lavorato duro e acquistato benzina da vendere, che ci ha permesso di vincere un incontro come quello odierno. La reazione è arrivata sul -20, quando la squadra non ha accettato psicologicamente il passivo che stava subendo. Pinkins si è fatto male ed il quintetto più difensivo che poi ho messo in campo ci ha dato una scossa, complice anche la loro rilassatezza e paura di vincere. Logan ha difeso, oltre ad attaccare ed abbiamo vinto meritatamente, grazie all’energia nervosa che abbiamo messo in campo. Continuiamo a nutrire il desiderio di entrare nelle Final Eight e lavoreremo sodo per questo nelle prossime settimane. Ci siamo così allontanati dalla zona retrocessione".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Tredicesima Giornata

Happy Casa Brindisi - Givova Scafati 98-103 d1ts

Parziali: 26-19, 20-19, 25-18, 19-34, 8-13

Brindisi: Morris 19, Jackson 2, Malaventura ne, Flores ne, Laquintana 2, Sneed 26, Laszewski 13, Riismaa, Seck ne, Lombardi 11, Johnson 15, Senglin 10. All. Sakota.

Scafati: Morvillo ne, Sangiovanni ne, Gentile 21, Mouaha, Pinkins, Rossato 11, Logan 26, Robinson 9, Rivers 11, Nunge 5, Pini 9, Gamble 11. All. Boniciolli.

Arbitri: Attard, Bongiorni, Lucotti.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969