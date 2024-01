Power Basket Salerno: è la vigilia della presentazione di coach Farabello Serie B Interregionale: con il nuovo tecnico ci saranno il presidente Renis e il dg Parrella

Si terrà domani alle 11, in diretta sul canale youtube del club, la conferenza stampa di presentazione del nuovo coach della Power Basket Salerno, Daniele Farabello. Con il tecnico ci sarà il presidente della società, Luca Renis, e il direttore generale, Carmine Parrella, per rimarcare gli obiettivi sportivi e del club nella seconda parte della stagione.

Il comunicato ufficiale del club

"Argentino, coach Farabello è già conosciuto in Italia, per il suo passato da giocatore, dove per 7 anni ha vestito le maglie di Varese e Ferrara. Come allenatore si segnalano quelle in A1 in Argentina e Venezuela, e alla guida delle Nazionali Giovanili Argentine under 15, 18 e 19. Da giocatore due partecipazioni ai campionati del mondo (1994-2006) e un'olimpiade (1996). Al suo fianco sempre l’Assistant Coach Titto Carone, confermato nel ruolo dopo aver guidato la Power Basket Salerno nelle ultime partite. L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare le tante iniziative che la Power Basket Salerno ha condotto e sta conducendo sul territorio salernitano al fianco di partner importanti tra cui FidaSì, che presenzierà alla conferenza con il CEO Umberto Mauro".

Foto: pagina ufficiale Facebook Power Basket Salerno