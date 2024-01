Power Basket Salerno, Farabello si presenta: "Qui un progetto importante" Il neo coach: "Per me è una grande opportunità, allenerò un grande gruppo"

“Dobbiamo tornare a vincere. Sono qui per un progetto sportivo importante. Salerno è una grande opportunità”. Queste le prime parole di Daniel Edgardo Farabello, nuovo head coach della Power Basket Salerno, presentato questa mattina in conferenza stampa, trasmessa in diretta sul sito della Power Basket e sui canali social ufficiali, alla presenza del presidente Luca Renis e del direttore generale Carmine Parrella.

Argentino, coach Farabello è già conosciuto in Italia, per il suo passato da giocatore, dove per 7 anni ha vestito le maglie di Varese e Ferrara. Come allenatore si segnalano le esperienze in A1 in Argentina e Venezuela, e alla guida delle Nazionali Giovanili Argentine under 15, 18 e 19. Da giocatore due partecipazioni ai campionati del mondo (1994-2006) e un'olimpiade (1996). Al suo fianco sempre l’Assistant Coach Titto Carone, confermato nel ruolo dopo aver guidato la Power Basket Salerno nelle ultime partite.

“Ho trovato una squadra forte, giovane, che ha bisogno di consolidarsi come gruppo ma le impressioni sono state ottime - ha detto Farabello -. Stiamo lavorando sull’aspetto mentale per mantenere il vantaggio che raggiungiamo sempre ad inizio partita ma che non riusciamo a capitalizzare. Questa per me è una grande opportunità partendo da una realtà solida come quella costruita dal presidente Renis e dal Dg Parrella. Nuovi giocatori? Soltanto se potranno garantirci un salto di qualità e fare la differenza”.



“Non è stato difficile scegliere coach Farabello – ha esordito il presidente Luca Renis –. È un top coach e siamo felicissimi che abbia scelto di venire a Salerno. Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria in amichevole contro la Virtus Arechi. Ho visto un nuovo spirito che spero dia inizio ad un nuovo corso per la Power. Abbiamo ambizioni importanti. Le prossime quattro partite saranno decisive e non potremo sbagliare. Un punto di partenza importante per un progetto a cinque anni che è appena partito. Ci tengo a ringraziare tutti i partner e gli sponsor che ci stanno affiancando in questa stagione, in particolare FidaSì e il suo CEO Umberto Mauro”.



“L’obiettivo che mi ero prefisso, insieme al presidente, era di selezionare per la Power un profilo di alto spessore per cambiare la rotta di questa stagione – ha affermato il DG Carmine Parrella –. C’è stata da subito empatia. Coach Farabello porta a Salerno non solo la sua grande esperienza come giocatore ma anche come capo-allenatore in contesti internazionali. A lui il compito di far crescere non solo i nostri giocatori ma tutta la società”.

Appuntamento con coach Farabello e gli atleti della Power per domenica 7 gennaio a Benevento per l’incontro in trasferta contro la Cestistica Benevento.