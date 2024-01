Basket. Sirio Salerno ’92, si torna in campo: alla prima del 2024 c’è l’Angri Coach Visnjic: "Vogliamo chiudere la regular season nella miglior posizione di classifica"

Dopo aver sollevato la Coppa Campania di B femminile, la Sirio Salerno ’92 ha festeggiato Natale e Capodanno prima di rituffarsi nell’agonismo. Ricomincia il campionato dalla prima giornata di ritorno. Sulla strada della squadra di Njegos Visnjic c’è l’Angri Pallacanestro. Palla a due domani pomeriggio, nel giorno dell’Epifania, alle 18:30 al PalaGalvani di Angri con la direzione arbitrale di Mauro Sacco (Salerno) ed Eduardo De Risi di Santa Maria la Carità.

Sirio Salerno ’92 prima in classifica a punteggio pieno nelle sette gare finora disputate. Solo 4 punti in classifica, invece, per le padrone di casa nel girone d’andata della regular season. All’andata le granatine liquidarono la pratica col punteggio di 78-45 tra le mura amiche del PalaSilvestri ma ogni partita fa storia a sé. “Con il 2024 si apre un nuovo ciclo, iniziamo il girone di ritorno contro una squadra con giocatrici di qualità che sicuramente sta crescendo nel suo livello di forma. Dopo la coppa vinta e la pausa delle feste abbiamo ripreso con gli allenamenti, dobbiamo ancora entrare a regime ma le ragazze sono sicuramente pronte per questo impegno. Ci aspettiamo di portare a casa punti importanti per il nostro percorso ma non bisogna abbassare la guardia - ha dichiarato coach Visnjic alla vigilia -. È il momento di scrivere un’altra pagina importante nel bimestre gennaio-febbraio: la regular season terminerà entro un mese e mezzo e vogliamo chiudere nella miglior posizione di classifica per poter affrontare la seconda parte di stagione con serenità. Siamo una realtà piccola e vorremmo anche essere vincenti: senza il sostegno dell’imprenditoria e dei tifosi è più difficile. Pian piano stiamo costruendo. Il presidente Angela Somma sta facendo un lavoro

straordinario e cerchiamo di attirare l’interesse dei più con il massimo impegno”.