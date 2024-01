Pallamano. EHF European Cup, la Jomi Salerno sfida Rocasa Gran Canaria Ottavi di finale in programma domani alle 18.30 alla Palestra Palumbo

La Jomi Salerno è pronta a mettere in pausa il campionato per rituffarsi in Coppa Europea. Dopo l’esordio con vittoria sul Teramo per 19 – 21 nell’anticipo del 1° turno del girone di ritorno disputato lo scorso mercoledì, le atlete di coach Ancona vivranno ancora l’esperienza in EHF European Cup. Appuntamento attesissimo per la società del presidente Mario Pisapia che, per la prima volta nella sua storia, è approdata agli Ottavi di Finale.

Dopo aver battuto le azere del KUR e poi le maltesi del Phoenix nei precedenti due turni, saranno le spagnole del Rocasa Gran Canaria le nuove avversarie delle salernitane. La Jomi Salerno, che affronterà una squadra con grande esperienza in Europa, proverà a dimostrare il meglio dinanzi al proprio pubblico. Sarà, infatti, la Palestra Palumbo di Salerno ad ospitare il primo dei due confronti tra le due formazioni. La gara è in programma alle 18.30 di domani, sabato 13 gennaio.

“Dopo la partita di Teramo ci prepariamo ad affrontare questa importante partita di EHF European Cup. È una competizione a cui la società tiene in particolar modo - dichiara il mister della Jomi Salerno Francesco Ancona –. Affrontiamo una squadra importante, che ha tante esperienze in queste coppe. Noi però ci stiamo preparando al meglio, perché vogliamo

ben figurare e vogliamo provare ad utilizzare tutte le nostre armi per riuscire a giocarcela in due partite. Sappiamo che sarà complicata, che sarà difficile. ma vogliamo provarci con tutte le nostre forze”.