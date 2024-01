Salerno, "Sport di Tutti – Quartieri" apre a Matierno Attività sportive ed educative in zone disagiate. Prevista la partecipazione di coach Capobianco

Venerdì 19 gennaio, alle ore 10,30, presso l’It Svil Arena del PalaSilvestri (Viale De Biase – Matierno, Salerno) si aprirà il progetto "Sport di tutti – Quartieri", un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi attraverso il Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

Sport di tutti è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. Il progetto, che ha durata di due anni, intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del terzo settore grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento. Infatti, si prevede la realizzazione di attività di natura sportiva e educativa, svolte attraverso presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne/uomini e persone over 65.

Il coordinamento dell’iniziativa di Sport di Tutti - Quartieri a Salerno - PalaSilvestri sarà a cura della Asd Hippo Basket Salerno, in qualità di capofila, e garantisce la promozione, attraverso l’attività fisica gratuita, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

A supporto dell’iniziativa, ci saranno i seguenti partner con le relative attività proposte: Pform Lab Associazione Di Promozione Sociale - Club Scherma Nedo Nadi Salerno S.C.S.D.- Asd Joker Sport Volley - Salus Srl - Stratego Comunicazione Srl - Istituto Scolastico S. Tommaso D’Aquino.

La giornata sarà caratterizzata da un ricco programma.

Alle ore 10,30 la conferenza stampa del progetto alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e degli altri rappresentanti delle Istituzioni, del Coordinatore regionale Sport e Salute Campania Francesca Merenda, dei referenti del progetto Giosafat Frascino, Presidente Hippo Basket Salerno, Alfonso Esposito, CEO di PFormGroup, Sabrina Ferrara, Presidente dell’Associazione PFormLab. A seguire interverrà il CEO di I.T. Svil Carlo Mancuso che illustrerà la genesi e le attività dell’It Svil Arena.

Alle ore 11,30 è previsto un talk motivazionale promosso da PFormLAB, rivolto agli studenti, con la presenza di due testimonial d’eccezione, Andrea Capobianco, coach della nazionale italiana di basket femminile e Max Monaco, motivational coach.

Infine, alle ore 12,15 la “School Cup”, una competizione tra rappresentative studentesche organizzata in collaborazione con Hippo Basket e Power Basket, società che milita nel campionato di serie B interregionale.

L'evento coinvolgerà numerosi studenti delle scuole medie e superiori della città di Salerno, proponendo un momento di forte aggregazione e animazione territoriale. L'obiettivo è sottolineare l'importanza dello sport come strumento motivazionale e di inclusione anche in contesti difficili.