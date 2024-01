Il mondo dello sport salernitano a lutto: addio a Fabrizio Marotta Scomparso il presidente della Lega Navale: è stato un punto di riferimento

Una brutta notizia che ha sconvolto il mondo dello sport salernitano e non solo. La Lega Navale piange la scomparsa di Fabrizio Marotta: punto di riferimento per la disciplina e ion generale per il mondo del mare, la sua figura è stata tra le più influenti del panorama sportivo.

"Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa del nostro caro presidente Fabrizio. La sua dedizione straordinaria e il suo impegno instancabile lasciano un'impronta indelebile sulla nostra associazione. Oggi piangiamo la perdita di un leader e un amico sincero che incarnava i valori del nostro sodalizio - il messaggio della Lega Navale di Salerno -. Fabrizio Marotta ha ispirato molti con la sua passione, dimostrando costantemente il suo impegno nel rendere il nostro piccolo mondo un posto migliore. Nessuno ha partecipato come lui alla vita attiva della nostra associazione, sin dagli anni dell’infanzia, per poi diventare un’atleta appassionato, un professionista stimato, un marito e padre affettuoso, un presidente attento ed intraprendente. La sua eredità continuerà a guidarci mentre onoriamo il suo spirito e lavoriamo insieme per mantenere viva la sua visione. Lo ricorderemo sempre con affetto e gratitudine per il suo contributo straordinario. I nostri cuori sono pesanti in questo momento difficile, ma troveremo la forza di unirci come comunità per sostenere tutti coloro che sono stati toccati dalla sua presenza straordinaria. Il nostro pensiero va alla famiglia di Fabrizio, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Possano trovare conforto nei ricordi condivisi e nella consapevolezza che il suo impatto positivo continuerà a vivere attraverso il nostro impegno continuo per la missione che lui ha tanto amato", il commosso ricordo della Lega Navale.