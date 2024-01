Salerno, attività sportive gratuite e iniziative sociali a Matierno Presentato il progetto "Sport di Tutti – Quartieri” presso l’It Svil Arena del Palasilvestri

Sport, aggregazione e motivazione. La presentazione del progetto “Sport di Tutti – Quartieri” presso l’IT SVIL ARENA del Palasilvestri è stata un successo con oltre 400 persone presenti, tra cui numerosi studenti delle scuole della città di Salerno, che hanno apprezzato i tanti interventi tra cui quello di coach Andrea Capobianco, alla guida della nazionale di basket femminile, del formatore Max Monaco e, soprattutto, tifato per i propri compagni di classe impegnati nella School cup organizzata in collaborazione con Hippo Basket e Power Basket Salerno.

Il progetto "Sport di Tutti – Quartieri" è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento dello Sport in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. "Sport di Tutti" è un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. Il progetto, che ha durata di due anni, intende favorire l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore grazie a Presidi al servizio delle comunità di riferimento. Infatti, si prevede la realizzazione di attività di natura sportiva e educativa, svolte attraverso Presidi situati in quartieri disagiati, e rivolte a tutta la comunità, con particolare attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne/uomini e persone over 65.

Il coordinamento dell’iniziativa di Sport di Tutti – Quartieri a Salerno -PalaSilvestri è a cura della Asd Hippo Basket salerno, in qualità di capofila, e garantisce la promozione, attraverso l’attività fisica gratuita, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.



A supporto dell’iniziativa, ci sono i seguenti Partner con le relative attività proposte: Pform Lab Associazione Di Promozione Sociale - Club Scherma Nedo Nadi Salerno S.C.S.D.- Asd Joker Sport Volley - Salus Srl - Stratego Comunicazione Srl - Istituto Scolastico S. Tommaso D’Aquino.



“Una bella giornata di sport – ha commentato Andrea Capobianco – Vedere nella palestra del PalaSilvestri – It Svil Arena, alla quale sono tanto legato, giovani e le loro famiglie, mi ha restituito il vero significato dello sport che vuol dire unirsi, giocare al massimo delle proprie possibilità ed essere sereni con sé stessi. Penso che l’entusiasmo debba esistere sempre, ad ogni livello. Ci aiuta a superare i momenti difficili. Ecco perché voglio ringraziare gli artefici di questo progetto perché guardando questi ragazzi mi hanno ridato quelle stesse emozioni provate qui all’inizio della mia carriera”.



“Il progetto, che ci rende orgogliosi, avrà una durata di due anni – ha spiegato il presidente della Hippo Basket, Giosafat Frascino - Saranno tante le attività, di diverse categorie. Dalla danza al volley, basket e scherma under 14. La seconda riguarda le persone over 65, con corsi di danza, ginnastica posturale e corsi di zumba per le donne. Una volta a settimana faremo attività di doposcuola per bambini incentrati soprattutto sulla lingua inglese. Non ultimo infine incontri ed eventi di stampo sociale e medico come incontri con specialisti della nutrizione”.



Di sport e formazione ha invece parlato Alfonso Esposito, CEO di PformGroup, tra i partner del progetto: “Con Sport di Tutti mettiamo in risalto i valori dello sport – ha dichiarato Esposito – Sport e formazione vanno di pari passo, entrambi ti fanno crescere e ti fanno giocare quella partita che è la vita. Porteremo avanti attività non solo legate al mondo del basket e soprattutto adatte a tutte le fasce d’età. Fondamentale è far capire che il tutto sarà totalmente gratuito. Pform, tramite la sua associazione PformLab presieduta da Sabrina Ferrara, darà un grande contributo per coltivare i talenti e allenare le menti dei giovani. Lo sport è anche un veicolo per valorizzare il territorio, per aggregare le persone, ad abituarle di nuovo a condividere in presenza allontanandole dal digitale. Sono concetti che cerchiamo di valorizzare ogni giorno”.



Grande emozione nel corso della mattinata per l’inaugurazione dell’ITSVIL ARENA, a cura dell’azienda informatica salernitana ITSVIL, guidata dal CEO, Carlo Mancuso: “Finalmente, con l’ITSVIL ARENA, che abbiamo presentato con questo primo evento, realizzeremo uno dei nostri obiettivi: lo sport per tutti – ha dichiarato Carlo Mancuso, CEO di ITSVIL – La struttura era già esistente. Abbiamo voluto dare un contributo concreto migliorandola, creando un luogo di condivisione che sia funzionale al territorio, coinvolgendo le scuole, le associazioni, i nostri dipendenti e le proprie famiglie. Portare quanti più giovani del nostro territorio nell’arena, creando un ecosistema a vantaggio di tutti e finalizzato alla crescita del territorio”.



A sostegno dell’iniziativa non potevano mancare la Regione Campania e il Comune di Salerno che hanno voluto dare il proprio contributo. In campo, durante il momento delle presentazioni anche l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara, il consigliere comunale Gianluca Memoli e il consigliere regionale Franco Picarone.



“Sport di tutti – Quartieri è uno straordinario progetto d’inclusione sociale nonché di attività sportiva – ha affermato la coordinatrice regionale Sport e Salute della Regione Campania, Francesca Merenda – Grazie alla Hippo Basket e agli altri partner offriremo due anni di attività sportiva gratuita a tutta la città di Salerno ad una vasta fascia di popolazione, dai più giovani fino agli over 65, dalle donne ai ragazzi diversamente abili. L’obiettivo di Sport e Salute è quello di aumentare la base sportiva del nostro territorio. In Campania abbiamo tantissime associazioni sportive dilettantistiche che fanno un lavoro importante, ma hanno bisogno di essere supportate in maniera concreta anche per riqualificare territori vulnerabili ai richiami della criminalità organizzata dando loro delle alternative di valore”.



“Siamo molto soddisfatti di questo progetto di sport – hanno dichiarato invece Rino Avella, Presidente della Commissione Sport e Politiche giovanili del Comune di Salerno, i consiglieri comunali Pino D’Andrea, Gianluca Memoli e Fabio Polverino – Coinvolgeremo tanti ragazzi del quartiere Matierno ma non solo. Oltre alle attività gratuite il palazzetto rappresenta un presidio di sport. Un plauso alla Hippo Basket che ha sviluppato un progetto valido, in grado di fare rete”.