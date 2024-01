Club Scherma Salerno, successo organizzativo e ben 6 medaglie a Baronissi La società ha organizzato la 2^ prova Interregionale Under 14

Un doppio successo, sia dal punto di vista organizzativo che per i risultati ottenuti in pedana. Il Club Scherma Salerno ha archiviato così, con grande soddisfazione, la 2^ Prova Interregionale Under 14 svoltasi a Baronissi, alla presenza dei giovanissimi atleti provenienti da tutte le società schermistiche di Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

Partendo dal dato agonistico, sulle pedane del PalaUnisa il Club Scherma Salerno ha fatto valere il "fattore campo" vincendo in casa ben sei medaglie nel fioretto, due d'oro e quattro di bronzo, oltre a conquistare altri tre piazzamenti tra i "top 8". I successi portano le firme delle fiorettiste Elisa Gaudino e Sirya Bernadett Lambiase, salite sul gradino più alto del podio - rispettivamente - nella categoria Giovanissime e nella gara Ragazze/Allieve. Terza posizione, invece, per Martin Coppola (Giovanissimi), Greta Planzo (Giovanissime), Lorenzo Tina ed Edoardo Di Giacomo (entrambi tra i Ragazzi/Allievi). Entrati tra i migliori otto anche Flavia Maiorano (Bambine), Alessio Auletta (Giovanissimi) e Anna Marie Maisto (Ragazze/Allieve).

Nono solo medagliati. Buone prestazioni anche per Helenio Daniele Caliò e Mario Berni Canani tra i Maschietti, Giuseppe Paolillo tra i Giovanissimi, Luca Giordano e Gianluca Saviello tra i Ragazzi/Allievi, Giulia Messano, Emma Cuffaro, Karol Rispoli e Annafortuna Serrapica tra le Ragazze/Allieve. Bella, inoltre, la prima esperienza agonistica in pedana per gli Esordienti del Club Scherma Salerno: Valentina Lenza, Ginevra Maisto, Giulia Boffo, Emma Piotti, Giorgio Gaudino, Giulia Greco, Federico Peduto, Aurora Cobuccio e Samuele Troisi. Primissima volta nel parterre di gara, infine, per i piccoli fiorettisti Anna Capriglione, Antonio Cristofano, Christian Pagano e Sofia Aprile.

Piena soddisfazione per lo staff tecnico, guidato dal maestro Marco Autuori e composto da Stefano Apolito, Francesco Lauro Izzo, Luca Bottiglieri e Valentina Iemma.

Oltre agli ottimi risultati in pedana, però, il Club Scherma Salerno ha ottenuto un eccellente riscontro anche dal punto di vista organizzativo. La prova più partecipata del circuito interregionale Under 14, infatti, è stata affidata dal Comitato Regionale Federscherma Campania, presieduto dal maestro Aldo Cuomo, al sodalizio salernitano che, mettendo in campo l'esperienza e l'entusiasmo che lo contraddistinguono, ha allestito un evento particolarmente apprezzato. "Un grazie va agli impeccabili padroni di casa del CUS e dell'Università di Salerno, come sempre sensibili alle esigenze della scherma, e a tutto il comitato organizzatore del Club Scherma Salerno che, con un grande lavoro di squadra, ha organizzato al meglio la kermesse", il commento di Matteo Autuori, Consigliere nazionale della Federazione Italiana Scherma. Che ha poi chiosato: "Il circuito Under 14 è la fucina di talenti e di passione del movimento schermistico in Italia, ed è per questo importantissimo per la FIS mettere atleti, famiglie e tecnici nelle migliori condizioni per vivere delle belle giornate di agonismo e condivisione. Il PalaUnisa si presta benissimo a tali eventi e, sulla scia di questo ottimo Interregionale, Baronissi ha ospitato anche la Qualificazione regionale di spada per le categorie Cadetti e Giovani, e ospiterà ancora anche la prova campana degli spadisti Assoluti, confermandosi un prezioso e fondamentale punto di riferimento".