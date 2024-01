Jomi Salerno: infortunio per Asia Mangone, il club le rinnova il contratto Problema al ginocchio per il terzino del club salernitano

È più serio del previsto l’infortunio che Asia Mangone, giovane e promettente terzino della Jomi Salerno, si è procurata al ginocchio nelle passate settimane. Mister Francesco Ancona dovrà, così, fare a meno della seconda miglior marcatrice in squadra dopo Giulia Rossomando. Nessun dramma, però, perché l’atleta è pronta a stringere i denti e soprattutto ad impegnarsi per poter riuscire ad esser nuovamente a disposizione del tecnico della Jomi Salerno e quindi a tornare in campo il più velocemente possibile.

Intanto, il club del presidente Mario Pisapia non ha voluto lasciare sola Asia Mangone. Anzi, per dimostrare la propria vicinanza nel momento non semplice, le ha rinnovato il contratto per due anni.

“E’ un momento molto delicato della mia giovane carriera ma grazie al sostegno e alla disponibilità del club sono certa di poter rientrare in tempi rapidi - ha dichiarato Asia Mangone -. Ringrazio la Jomi anche per il rinnovo contrattuale biennale che mi ha sottoposto e che io non ho esitato a sottoscrivere. Sono molto contenta dell’opportunità che mi è stata data che, sono certa, mi permetterà di crescere ancora sia come giocatrice che come persona, rendendo ancora più forte il legame con la Jomi Salerno”.