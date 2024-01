Pallamano. Jomi Salerno, è di nuovo campionato: domani trasferta a Padova Coach Ancona mette in guardia il gruppo: "Sfida ostica, servirà il massimo"

È tempo di rituffarsi in campionato per la Jomi Salerno. Dopo i due impegni consecutivi, nei due precedenti fine settimana, in EHF European Cup contro il Rocasa Gran Canaria, la squadra allenata da Francesco Ancona è pronta a scendere di nuovo in campo in occasione del terzo turno del girone di ritorno. Tante le motivazioni del gruppo in vista della trasferta di domani a Padova: le salernitane vorranno riscattarsi dopo l’uscita dalla Coppa Europea e vorranno provare a conquistare i due punti su un campo non semplice per dare continuità alla vittoria ottenuta in campionato nella gara contro il Teramo dello scorso 10 gennaio. Operazione riscatto anche per le venete che proveranno a vincere in casa propria dopo la sconfitta subita sul campo della Cassa Rurale Pontinia lo scorso fine settimana.

La gara, in programma alle ore 20.00 di domani, sabato 27 gennaio, sarà trasmessa sul canale Youtube della FIGH oppure sulla piattaforma Pallamano TV.

“Abbiamo recuperato da questo turno di Coppa Europa in cui c’è stato un grosso dispendio di energie. Ci attende ora una partita molto importante perché Padova è un campo ostico, lo ha dimostrato nell’ultima partita contro Brixen, vincendo alla fine. È una squadra che, soprattutto in casa, dà il massimo, sarà importante per noi essere preparati e concentrati per non incorrere in problemi seri - dichiara il mister della Jomi Salerno, Francesco Ancona -. È l’ultima partita che possiamo giocare anche in ottica della Final Eight di Coppa Italia e quindi

vogliamo farci trovare pronti anche per la prossima settimana. Storicamente il Padova è una squadra molto istintiva, sono giocatrici molto forti tecnicamente, quindi bisogna tenere loro testa, se si va scarichi la partita non andrà sicuramente nel migliore dei modi. Andremo lì per imporci dall’inizio e cercherà di tenere la partita sempre salda nelle nostre mani”.