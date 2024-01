Basket, serie B. Sirio Salerno, al PalaSilvestri arriva Casalnuovo Camilla Valerio suona la carica: "Dobbiamo puntare a concludere il girone a punteggio pieno"

Dopo il successo ottenuto sul campo della New Basket Agropoli che ha consentito alla Sirio Salerno Basket ’92 di restare ancora imbattuta in vetta al girone B di Serie B femminile e di aumentare a 6 i punti di distacco dalle inseguitrici, le granatine torneranno al PalaSilvestri per affrontare il Basket ’75 Casalnuovo. Palla a due domani – sabato 27 gennaio – alle 19:30. Vero e proprio testacoda della quarta giornata di ritorno (le avversarie sono ultime assieme a Catanzaro con 2 soli punti), il match sarà arbitrato da Simone Argenio di Mercogliano e Gabriele Daniele di Avellino. Ingresso gratuito, come di consueto, sugli spalti del palazzetto del rione Matierno. La partita sarà anche trasmessa in live streaming video sulla pagina Facebook “Salerno Basket ‘92”.

Camilla Valerio è la giocatrice più esperta del gruppo di coach Visnjic e torna sulla sfida vinta domenica al PalaZauli: “Era pur sempre un derby contro Agropoli sempre bello vincere queste partite. Ci sono sempre alcune cose da migliorare, siamo reduci da una prestazione di grande impatto fisico, dobbiamo continuare così. Siamo molto contente del rendimento finora”.

Non potrebbe essere altrimenti. Mancano quattro partite alla fine della regular season, poi i playoff. “Ogni partita è importante, dobbiamo puntare a concludere il girone a punteggio pieno, sarebbe anche una bella soddisfazione in termini di motivazione ed un messaggio alle avversarie per i turni successivi - ancora la giocatrice bolzanina -. Contro Casalnuovo

dovremo mettere in campo ogni energia senza risparmiarci. Queste ultime partite di regular season potranno anche essere banchi di prova importanti per le tante giovani che stanno crescendo nel roster assieme a noi più esperte, affinché abbiano sempre più consapevolezza dei loro mezzi”.

Vietato rilassarsi: “Sappiamo che in questo campionato a febbraio ci sono sempre delle sorprese ed è anche giusto così, perché tutte le squadre vogliono raggiungere i loro obiettivi e si rinforzano. Vediamo cosa faranno le altre ma, nello stesso tempo, pensiamo in primis al nostro lavoro quotidiano. C’è un bellissimo gruppo, unito e rodato. Si può solo migliorare costantemente”.