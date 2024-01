Power Basket Salerno, Mauro è il nuovo vice presidente. Arriva l'esperto Mei Entusiasta il presidente Luca Renis: "Stiamo realizzando ciò che ci eravamo prefissati"

Si è tenuta in diretta social la conferenza stampa di presentazione del vice presidente Umberto Mauro e del nuovo giocatore Nicola “Nik” Mei. Al loro fianco il presidente della Power, Luca Renis e il direttore generale Carmine Parrella. “Quello che avevamo posto come obiettivo stagionale si sta pian piano realizzando, essendo anche una società giovane", ha detto il presidente Luca Renis. "Siamo molto felici di quello che stiamo costruendo, sia dal punto di vista dirigenziale che per quanto riguarda l'organico di squadra. Oggi siamo qui per introdurre nella nostra società il nuovo vice presidente e amico Umberto Mauro, e il nostro nuovo giocatore Nicola Mei, che chi è dell’ambiente sa essere una garanzia. Siamo proiettati alle posizioni di vertice in classifica”.



Umberto Mauro, CEO di FidaSì, azienda di consulenza del settore energetico e già partner della Power Basket Salerno, entra nel board grazie all’impegno profuso in questi due anni e alla sua passione per il basket.

“Vorrei ringraziare il presidente Renis e il dg Parrella innanzitutto per la fiducia accordatami in questo importante ruolo e, soprattutto, per i valori di questo meraviglioso sport che sono riusciti a trasmettermi", ha sottolineato Mauro. "Essere qui per me significa concretizzare quello che è stato un percorso iniziato come sponsor. Certamente, si tratta di un progetto ambizioso e a lungo termine. Il nostro desiderio è far crescere la Power Basket sia dal punto di vista sportivo sia da un'ottica aziendale, creando una serie di attività soprattutto per il sociale”.

Grande entusiasmo anche per l’arrivo di Nicola “Nick” Mei. Classe ’85, Mei è uno shooter, uomo squadra, abile nel giocare il pick and roll con ottime percentuali da tre punti. Mei, con un passato in A1 con Varese, diverse stagioni di A2 e specialista della B elite, porterà qualità e, soprattutto esperienza, al team di coach Farabello. "Come ha già ribadito il presidente Renis, noi cerchiamo sempre di essere coerenti con le dichiarazioni riguardanti i nostri obiettivi", le parole del dg Carmine Parrella. "Questa è la nostra seconda stagione sportiva dopo la cavalcata vincente dello scorso anno. Eravamo però consapevoli che questo sarebbe stato un anno differente per vari fattori, ma ci siamo posti dei traguardi e li stiamo raggiungendo. Siamo molto soddisfatti di quello che sta accadendo e l’innesto del vicepresidente Umberto Mauro e di Nicola Mei ha portato ulteriore entusiasmo".

Entusiasmo evidenziato anche da Mei. "Mi piacerebbe portare alla squadra quel tassello in più per fare la differenza. Entro in Power Basket in punta di piedi perché qui si respira un’aria positiva e non vorrei stravolgere gli equilibri, ma, appunto, aggiungere quel granello in più in alcuni dettagli. I ragazzi in squadra sono dei giovani di talento assoluto e il coach non ha bisogno di presentazioni. Sono stato accolto con tanto entusiasmo e spero di ripagarli allo stesso modo".

Porte girevoli in casa Power: in uscita l’atleta Loiq Marie Dabangdata. La Power Basket Salerno dovrà ora incanalare tutto l’entusiasmo e le energie per il prossimo match casalingo. L’importante derby campano contro Angri Pallacanestro si terrà all’ITSVIL ARENA di Matierno (Salerno), domenica 28 gennaio alle ore 18.