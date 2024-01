Pallamano, successo esterno per la Jomi Salerno: Padova va ko Giovedì le salernitane torneranno in campo per i quarti di Coppa Italia contro Teramo

Ancora una vittoria in campionato per la Jomi Salerno, le salernitane battono il Cellini Padova in trasferta e volano a quota 20 in classifica, a pari punti con Brixen che, però, ha disputato una gara in più.

In terra veneta sono le padrone di casa ad aprire le marcature in una gara particolarmente attesa da entrambe le formazioni. Eghianruwa sblocca il risultato dopo poco più di 60 secondi dall’inizio del match, il Padova va due volte avanti, mentre la Jomi Salerno fallisce sottoporta con Ilaria Dalla Costa. Alle salernitane, però, servono pochi minuti per prendere la giusta confidenza con il campo. Barreiro è subito protagonista: la prima rete arriva in contropiede dopo 4 minuti, sempre l’uruguaiana realizza la rete del pari e dopo pochi minuti il gol del vantaggio salernitano. La Jomi è attenta in difesa ma anche abile a sfruttare gli errori delle venete. Al 18esimo Giulia Rossomando dalla linea dei 7 metri realizza la rete del massimo vantaggio (5 – 10). Sonia Enabulele è attenta tra i pali del Cellini, per due volte al 23esimo chiude la porta alla Jomi Salerno che va negli spogliatoi sul risultato di 7 – 13.

Nel secondo tempo mister Francesco Ancona si affida alle rotazioni in campo. La Jomi conduce agevolmente la partita, lo fa affidandosi ad una ispiratissima Martina Barrerio (miglior marcatrice con 10 gol realizzati). Nell’ultimo quarto il Cellini cerca la reazione d’orgoglio ma non è sufficiente per battere le salernitane che chiudono la gara avanti di 5 sul risultato di 17 – 22.

La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo il prossimo giovedì 1° febbraio: le salernitane affronteranno il Teramo nei quarti di finale di Coppa Italia.

“Abbiamo iniziato bene la partita, con la giusta concentrazione. Dopo i primi minuti di adattamento l’abbiamo subito indirizzata dalla nostra parte, le ragazze sono state brave, eravamo in formazione abbastanza rimaneggiata ma tutto sono riuscite a dare il proprio contributo – ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Era importante fare una partita tranquilla con un giusto dispendio di energie distribuito tra tutte le ragazze a disposizione. Ora possiamo concentrarci sulla Coppa Italia che ci vedrà impegnate giovedì contro il Teramo nei quarti di finale. Il Teramo è una squadra ostica: abbiamo due precedenti in questa stagione dove abbiamo vinto comunque entrambe le partite di misura. Dobbiamo preparaci bene e pensare adesso solo ed esclusivamente a questa prima partita”.



Cellini Padova - Jomi Salerno 17 – 22 (7 – 13)



Cellini Padova: Djiogap 4, Borrini 4, Griggio, Mazzaro, bozza, Broch, Meneghini 1, Aroubi 2, Prela, Eghianruwa S. 6, Okorie, Enabulele, Flesca, Eghianruwa A., Barresi, Rettore,

All. Mauricio Torres

Jomi Salerno: Dalla Costa (VK) 3, Rossomando 2, Avagliano, Squizziato 4, De Santis, Cirino, Danti, Ribeiro 1, Napoletano (K) 1, Pereira, Lauretti Matos, Barreiro 10, Gislimberti 1.

All. Francesco Ancona

Arbitri: Ricciardi, Stella