Givova Scafati Basket: Logan negli USA, "la società si riserva ogni azione" Il club gialloblu ha comunicato l'assenza di richiesta e ok per il ritorno a casa

"Logan in patria senza permesso, la società si riserva ogni azione": così la Givova Scafati ha reso noto il viaggio dell'esterno di Chicago, privo però dell'ok da parte della società gialloblu.

Il comunicato del club

"La Givova Scafati rende noto che il proprio tesserato David Logan, senza alcuna richiesta e preventivo assenso da parte della società, ha fatto rientro negli Stati Uniti d’America, nella giornata di lunedì 29 gennaio. In prossimità della partenza, ha lasciato solo un messaggio WhatsApp al general manager e al direttore sportivo, con cui ha comunicato tale suo intendimento. Nei confronti dell’atleta, regolarmente sotto contratto ed in attesa di valide motivazioni in merito, la società si riserva comunque di adottare ogni necessario provvedimento, a tutela della propria immagine e nel rispetto degli obblighi contrattuali previsti".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969