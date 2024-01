Pallamano, la Jomi Salerno si regala Petersen: domani esordirà in Coppa Italia La sfida con il Teramo aprirà la Final8 di Coppa Italia Femminile

La Jomi Salerno è pronta a vivere ancora una volta le emozioni della Coppa Italia e lo farà con una nuova giocatrice al seguito. Arrivata nei giorni scorsi a Salerno, Silje Brons Petersen, 29 anni centrale di origini danesi con passaporto tedesco (Petersen conta diverse presenze con la Nazionale tedesca), vestirà infatti la maglia della squadra salernitana già in occasione dell’importante appuntamento di domani.

“Non vedevo l’ora di incontrare la squadra e tutto lo staff e di far parte della Jomi Salerno - ha dichiarato Silje Brons Petersen -. Spero, con la mia esperienza e le mie caratteristiche, di poter essere d’aiuto al club nel raggiungimento dei suoi obiettivi e, quindi, di vincere il campionato. Non vedo l’ora anche di incontrare i sostenitori della Jomi Salerno e di vivere la mia esperienza in città. Sono un centrale, mi piace il gioco veloce, fare buoni assist per le mie compagne di squadra e sono abile nell’uno contro uno”.

Sarà la gara tra Jomi Salerno e Teramo, in programma alle 14 di domani, giovedì 1° febbraio, ad aprire la Final8 di Coppa Italia Femminile. I quarti di finale proseguiranno poi nella giornata di venerdì, sabato sono in programma le semifinali, mentre la finalissima si disputerà alle 13.00 di domenica 4 febbraio. Ad ospitare la competizione la Play Hall di Riccione. La Jomi Salerno ha già affrontato due volte Teramo in campionato: nella prima giornata di andata le salernitane ottennero una vittoria di misura alla Palumbo, mentre lo scorso 10 gennaio conquistarono i due punti in casa del Teramo chiudendo la prima gara del girone di ritorno con il risultato di 19 – 21.

Dopo aver battuto lo scorso sabato in campionato in trasferta il Cellini Padova, sono ora altissime le motivazioni delle ragazze allenate da Francesco Ancona che arrivano a questo appuntamento con la Coppa Italia desiderose di cancellare l’amarezza della sconfitta subita in semifinale nella precedente edizione.

“Stiamo bene, abbiamo recuperato gli infortunati, questa è una cosa positiva che ci consente di mantenere un livello alto in allenamento. Siamo pronti, bisogna soltanto essere molto concentrati per questa manifestazione perché il fattore mentale è quello più importante - ha dichiarato il coach della Jomi Salerno, Francesco Ancona -. Lo scorso anno la Coppa Italia ci ha lasciato l’amaro in bocca per come è finita quella semifinale. Adesso abbiamo Teramo nei quarti e se siamo bravi abbiamo la possibilità di ritrovarci nel punto in cui abbiamo mollato l’anno scorso. Abbiamo la possibilità di rifarci”.