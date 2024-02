Givova Scafati: si punta su Blakes dopo il ritiro di Logan dal basket giocato La guardia: "Conosco bene il modo di giocare della squadra"

La Givova Scafati ha annunciato l'ingaggio di Gerry Rouce Blakes II. Nei giorni scorsi il club gialloblu si è ritrovato senza David Logan. Il giocatore di Chicago aveva solo lasciato un messaggio ai dirigenti della società dell'Agro prima di partire, senza permesso, per gli States. Da lì, nelle scorse ore, Logan ha annunciato il ritiro dal basket giocato e giocoforza Scafati guarda avanti e punta sulla guardia californiana, classe '93, reduce dall'esperienza con l'Estra Pistoia con un contratto di due mesi per sostituire l'infortunato Jordon Varnado.

La guardia: "Energia e impatto difensivo"

"Sono molto contento di essere a Scafati e sono eccitato dall’idea di giocare al fianco di giocatori importanti. - ha affermato Blakes ai canali ufficiali del club - Conosco il coach ed apprezzo molto il fatto che abbia acquisito tante informazioni su di me, prima di farmi firmare il contratto. Sono molto grato a lui e alla società per l’opportunità che mi è stata data. Tra i miei nuovi compagni conosco bene Pinkins, con cui ho giocato insieme a Limoges, ma conosco bene il modo di giocare della squadra, avendo visto, da avversario, durante la militanza a Pistoia e nella fase preparatoria allo scontro diretto, numerosi video delle gare disputate da Scafati. Mi metterò sin da subito a disposizione dell’allenatore e cercherò di dare energia e impatto difensivo in una squadra che è settima in classifica ed alla quale voglio portare il mio contributo affinché vengano vinte il maggior numero di partite possibili".

Il gm Giuliani: "Qualità, atletismo, taglia e corsa"

"Con Blakes diamo maggiore qualità, atletismo, taglia fisica e corsa al nostro gruppo di esterni, ma soprattutto un ragazzo che già allenato, già in Italia e pronto a darci il suo contributo per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero tenere Scafati in serie A in un campionato equilibrato e difficile come non vedevo da tempo. - ha aggiunto il general manager della Givova, Alessandro Giuliani - Come sempre, la seconda parte della stagione è terribile, con squadre che vedono più da vicino i loro target e quindi sono ancora più dure e concentrate: ecco perché, con il ritiro di Logan, la proprietà ha voluto inserire un giocatore che ad inizio stagione era in Francia e giocava anche le coppe".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969