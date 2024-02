Pallanuoto, Circolo Nautico Salerno vince ancora: Santa Maria Capua Vetere ko Terza vittoria consecutiva per i salernitani, sabato scontro diretto per la vetta

Prosegue il momento “on fire” del Circolo Nautico Salerno. La formazione gialloblu centra la terza vittoria consecutiva, la seconda di fila in trasferta, battendo la San Mauro con un gol di scarto, 11-10.

Mister Grieco e i suoi ragazzi salgono a 15 punti in classifica, agganciando in testa la Pol. Muri Antichi e superando la Unime. Sfida molto equilibrata nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, il primo tempo si chiude sul pari, 3-3. Il CNS allunga leggermente nel secondo tempo, chiudendo avanti di una rete, parità invece nella terza frazione, 7-7. Nell’ultimo tempo la formazione di mister Grieco riesce a segnare un gol in più, nei secondi finali con Luongo, e a difenderlo. La sfida, secondo il sodalizio salernitano, "è stata anche condizionata dalla condotta arbitrale, con un numero elevato di espulsioni, ben venti, per il Bitdrome Circolo Nautico Salerno e appena quattro per la squadra padrona di casa".

In gol per i gialloblu Di Somma, Malandrino, Menna, Spatuzzo, Cucciniello, poker per Fileno e doppietta per Luongo. Sabato prossimo, alla piscina comunale “Simone Vitale”, lo scontro diretto contro la Pol. Muri Antichi.