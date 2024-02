Basket. Sirio Salerno batte anche Stabia e conquista il primato aritmetico La formazione salernitana è ancora imbattuta nel girone B di serie B femminile

La Sirio Salerno ’92 supera agevolmente tra le mura amiche anche il Basket Stabia e resta in testa ed imbattuta nel girone B di Serie B femminile balzando a quota 24 punti: 68-38 il finale per le granatine di patron Angela Somma, già certe del primo posto in regular season con due partite ancora da giocare prima della fase successiva.

Partita non spettacolare, Stabia non fa la vittima sacrificale e resta in partita almeno fino alla mezzora mostrando grande preparazione nel tentativo di annullare i 16 punti di differenza in classifica. La difesa della Sirio regge ma nel primo quarto la squadra di coach Visnjic fatica a imporre i suoi consueti ritmi: +7 comunque alla prima interruzione. Si riparte con la gara sempre tra le mani delle padrone di casa ma senza la sensazione di poter dare subito la sterzata spumeggiante. Merito delle stabiesi ma anche demerito delle granatine che più volte affrettano la giocata e si affidano prevalentemente agli strappi delle singole per mantenere il vantaggio (32-19 a metà partita). Percentuali basse al tiro, la Sirio la vince alla lunga con la superiorità atletica e tecnica. Il margine della sicurezza arriva sul finire del terzo quarto con tanti contropiede e l’ottimo approccio di Scala nel pitturato. Alla mezzora è 54-31, nell’ultimo quarto Stabia cede alla stanchezza e realizza solo sette punti, mentre Salerno riprende le sue abitudini e viaggia spedita verso il +30 finale.

“C’è stato un inizio sotto tono rispetto al solito. – confessa l’allenatore della Sirio al termine della gara giocata al PalaSilvestri-Itsvil Arena – Forse perché abbiamo alzato un po’ i carichi in settimana per prepararci anche alle partite successive. Siamo stati un po’ meccanici in apertura, però poi quando abbiamo ripreso il ritmo si sono viste belle soluzioni con Valerio, De Mitri, Orchi, Oliveira, Silatsa”. I 21 punti della camerunense e i 16 della portoghese significano ancora una volta tanto in attacco. “Ma ognuna ha dato il suo contributo contro una squadra come Castellammare, che ha un bel mix di giovani ed esperte. Le avversarie hanno iniziato con grande coraggio e spirito, noi abbiamo accelerato al momento opportuno e portato a casa questa partita. – aggiunge Njegos Visnjic – Sottolineo l’ottima risposta ottenuta dalle ragazze entrate dalla panchina come Scala, Naddeo, Esposito e Scolpini. Portiamo a casa altri due punti e siamo aritmeticamente primi in regular season con due turni d’anticipo, prima della fase a orologio. Ora ci aspettano gli impegni contro Marigliano e Catanzaro, poi penseremo alla fase successiva. Serve la mentalità giusta e siamo sulla buona strada”.

Dopo le ultime due sfide della stagione regolare, la classifica si arricchirà con la fase a orologio e la Sirio Salerno affronterà in trasferta le ultime due classificate del girone A ed in casa la seconda e la terza sempre dell’altro raggruppamento. Dopo le ulteriori due partite, si disputeranno i playoff che decreteranno le due formazioni che andranno a giocare gli spareggi promozione in A2 più una terza che accederà al concentramento per accedere agli spareggi. Cammino ancora lunghissimo.

SIRIO SALERNO ’92-BASKET STABIA 68-38 (19-12; 32-19; 54-31)

SALERNO: Oliveira 16, Naddeo 2, Valerio, Orchi 10, Scala 9, De Mitri 5, Tagliaferri ne, Fa. Esposito 3, D’Amico, Silatsa 21, Scolpini 2, Lufrano ne. Coach: Visnjic.

STABIA: Iozzino 4, Inverno 9, Somma, Castellano, Fedele 9, Giustino 1, Borriello, Carillo 9, Di Martino, Infante 4, Manna 2. Coach: Martone

Arbitri: Fusco-Romano