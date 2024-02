Pallamano. Jomi Salerno, la Coppa è amara: Erice vola in finale Le salernitane non sono riuscite a riscattare la delusione dello scorso anno

Non va oltre la semifinale la Jomi Salerno in Coppa Italia. Si chiude a favore dell’Erice la gara disputata sabato pomeriggio alla PlayHall di Riccione e valida per l’accesso alla finalissima di domenica. Le salernitane, dunque, salutano la Coppa Italia non riuscendo a riscattare la delusione dello scorso anno.

È Erice a guidare la gara sin dalle battute iniziali. Per le atlete allenate da Francesco Ancona l’avvio del match non è semplice. La Jomi Salerno subisce la forza oltre che le grandi motivazioni delle siciliane intenzionate a difendere il primo trofeo conquistato nella propria storia lo scorso anno. Le difficoltà in difesa condizionano il gioco della Jomi Salerno che è comunque abile a trovare la giusta reazione d’orgoglio. All’intervallo, infatti, sono soltanto due le reti di distacco tra le squadre in campo. La seconda frazione vede ancora la

Jomi costretta ad inseguire, senza riuscire, però, a raggiungere le siciliane che hanno campo. Erice, guidata dall’ex Ramona Manojlovic, allunga le distanze su una Jomi a cui, invece, non bastano le reti dell’uruguaiana Martina Barreiro (MVP del match) per tirarsi fuori dai problemi. Erice chiude, infatti, avanti di 5 sul risultato di 22 – 27. Come in un déjà-vu, la Jomi Salerno chiude in anticipo il proprio cammino in Coppa Italia ancora una volta battuta in semifinale da Erice.

“Purtroppo, abbiamo avuto un inizio non buono e questo ci ha condizionato poi per tutto il prosieguo del match. Abbiamo anche reagito fino alla fine del primo tempo e abbiamo anche cambiato la difesa – ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Dovevamo fare di più, abbiamo sbagliato troppo, in difesa siamo stati piatti. Abbiamo anche perso Rocio Squizziato dopo poco. Non è andata bene, lo accettiamo. Erice ha meritato di più”.



Jomi Salerno – AC Life Style Erice 22 – 27 (13 – 15)



Jomi Salerno: Dalla Costa 3, Rossomando 7, Avagliano, Squizziato, De Santis 2, Cirino, Petersen 3, Danti, Ribeiro 1, Napoletano (K), Ciociano, Fabbo, Pereira, Lauretti Matos, Barreiro 6, Gislimberti 1. All. Francesco Ancona



AC Life Style Erice: Bernabei, Coppola, Tarbuch 2, Losio 1, Basolu 1, Cozzi, Pugliara 1, Manojlovic 9, Farisè’, Benincasa (K) 2, Iacovello 1, Nkou, Storoshuk 4, Ekoh 6, Ramazzotti

All. Nikola Manojlovic

Arbitri: Merisi, Pepe

Delegati: Pasciuto, Nasca