Pallamano, Jomi Salerno: esonerato coach Francesco Ancona Nelle prossime ore la società salernitana ufficializzerà il nome del nuovo tecnico

La Jomi PDO Salerno comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Francesco Ancona cui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Un lavoro tangibile rappresentato dalla vittoria in campionato dello scorso maggio, del successo in Supercoppa, della storica qualificazione al terzo turno di EHF European Cup.

Il club augura al tecnico Francesco Ancona le migliori fortune professionali nel solco della Sua prestigiosa carriera. Nelle prossime ore il club del presidente Pisapia ufficializzerà il nome

del nuovo tecnico che sarà alla guida della Jomi Salerno.