Pallamano. Successo Jomi in trasferta: blitz a Sassari e primato in classifica Le salernitane si aggiudicano il testa-coda contro le sarde con il risultato di 34-23

Vale il primato in classifica la vittoria ottenuta questo sabato dalla Jomi Salerno sul campo del Lions Sassari. La gara, terminata sul risultato di 23-34, porta in dote alle atlete allenate da mister Christophe Cassan due punti fondamentali per il prosieguo del proprio campionato.

È una Jomi Salerno sempre in totale controllo della gara quella impegnata nella serata di questo sabato a Sassari. Contro il fanalino di coda del campionato di serie A1 le salernitane sfoderano una prestazione che mette in evidenza i diversi valori tecnici tra le formazioni in campo sin dai minuti iniziali del match. Alle padrone di casa, in gol dopo pochi secondi dal fischio d’inizio, risponde immediatamente la Jomi Salerno con Rossomando che realizza la rete del pareggio. Già nei minuti iniziali la Jomi prende il largo: guidata dalle sue atlete più rappresentative, Napoletano e Dalla Costa, per le salernitane è semplice realizzare 5 reti in meno di 5 minuti di gioco. Il Lions Sassari subisce l’avvio di gara deciso e convinto delle atlete allenate da Christophe Cassan, in crescendo man mano che trascorrono i minuti.

Avanti di 5 al quarto d’ora di gioco, la Jomi Salerno tiene le redini fino alla conclusione della prima frazione. Protagoniste nel finale del primo tempo le giovani Fabbo, Gislimberti e Rossomando che trova la rete del +9 quando mancano 40 secondi alla mezz’ora, Sassari risponde poi allo scadere e le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 8-16.

Esatta fotocopia del primo tempo, la ripresa dopo l’intervallo vede ancora le salernitane dominare la gara. Il match prosegue in assoluta scioltezza per le atlete di mister Cassan: Sassari subisce il contraccolpo, l’energia mentale e fisica cala e la Jomi prende il sopravvento. All’ottavo minuto è già sul + 10 con la rete dell’8 – 18 realizzata da Giulia Fabbo, ad un quarto d’ora dalla fine, invece, la squadra salernitana è avanti di 15. Per le padrone di casa è impossibile riuscire a ricucire le distanze, la Jomi si avvia così verso una vittoria conquistata in assoluta scioltezza, chiudendo il 5° turno del girone di ritorno sul risultato di 23-34.

La Jomi Salerno sarà nuovamente in campo il prossimo sabato 9 marzo nella gara casalinga contro la Casalgrande Padana. Il campionato di serie A1 femminile si fermerà, infatti, per due settimane per le qualificazioni agli EHF EURO 2024. Al raduno della Nazionale Italiana a Chieti, dal prossimo 23 febbraio, parteciperanno anche Giulia Rossomando e Aurora Gislimberti.

Lions Sassari – Jomi Salerno 23 – 34 (8 – 16)

Lions Sassari: Poddighe 1, Scanu (K), Lepori, Poskute 4, Onesti 3, Doneddu, Fenu, Curreli, Bonnet, Balata, Rivetti 1, Rios 4, Satta 4, Datcu, Lerena Colunga 6, Furesi (VK). All. Florentina Pastor

Jomi Salerno: Dalla Costa (VK) 5, Rossomando 4, Avagliano 2, De Santis 1, Cirino 1, Ronga, Danti, Ribeiro 6, Napoletano (K) 3, Fabbo 4, Pereira, Lauretti Matos, Petersen 4, Gislimberti 4. All. Christophe Cassan

Arbitri: Bassan - Bernardelle