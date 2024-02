Basket, serie B femminile. Sirio Salerno chiude imbattuta la regular season Catanzaro ko a Matierno. Coach Visnjic: “Chiuso un macro-ciclo, ora testa alla fase a orologio"

La Sirio Salerno ’92 chiude a punteggio pieno la regular season del campionato di B femminile e guarda col sorriso alla fase ad orologio. Le ragazze care a patron Angela Somma regolano anche la pratica Edilizia Innovativa Catanzaro nel testacoda del PalaSilvestri-Itsvil Arena col punteggio di 90-53.

Buona partenza, ottimo approccio di Scala in quintetto. Salerno è priva dell’infortunata Orchi ma si esprime molto bene in entrambe le fasi. Va subito avanti ma talvolta si lascia andare a qualche leggerezza di troppo sotto canestro e non concretizza abbastanza per quanto produce. Catanzaro lotta e trova diversi spunti interessanti ma alla prima interruzione la squadra di coach Visnjic è ampiamente davanti (21-12). Alla ripresa la squadra di casa pigia ancora il piede sull’acceleratore con lo strapotere fisico di Silatsa, l’ottima visione di gioco condita dalla mira di Oliveira e l’apporto sempre fondamentale in termini di esperienza di Valerio e capitan De Mitri. Finiranno tutte in doppia cifra al pari di Scala ed Esposito, che si mette in evidenza anche dall’angolino. Entrano molto bene dalla panchina anche Scolpini, Naddeo e Tagliaferri.

Calabresi comunque coriacee, con Codispoti sugli scudi. All’intervallo lungo è 42-26. Esposito si ripete anche a inizio terzo periodo per il 47-26, Salerno dilaga giocando una pallacanestro convincente e divertente. Alla mezzora è 78-32. Ultimo quarto di gestione e spazio anche alle giovanissime D’Amico, Lufrano e Virgilio.

Ora la Sirio Salerno ’92 dovrà disputare altre quattro partite che faranno comunque classifica ai fini della griglia playoff: se la vedrà in casa contro Nuovi Orizzonti Taranto e La Molisana Campobasso, rispettivamente seconda e terza del girone A, mentre in trasferta farà visita a Mac Management Maddaloni e Degenco Benevento. L’obiettivo è continuare la serie di imbattibilità nata nelle amichevoli precampionato. Per farlo, De Mitri e compagne dovranno sempre stare sul pezzo perché all’orizzonte ci saranno test molto impegnativi.

“In precedenza avevo parlato di micro-cicli, ora possiamo dire che abbiamo chiuso un macro-ciclo nel miglior modo. Rispetto all’obiettivo che ci eravamo posti siamo andati ben oltre le aspettative perché abbiamo centrato il primato e le ragazze sono state protagoniste, hanno dato il loro meglio dal primo giorno. – ha detto coach Njegos Visnjic - Nella pallacanestro ci sono sempre alti e bassi ma abbiamo superato questo primo esame a pieni voti con unità e compattezza. Bisogna continuare così. Abbiamo riacceso il motore e fatto vedere quello che sappiamo fare dopo alcune partite in cui, pur vincendo, non avevamo giocato come sappiamo. Ora testa alla fase a orologio con altre quattro partite, sarà importante mantenere questo ritmo. Brave tutte”.

TABELLINO - SIRIO SALERNO ’92-EDILIZIA INNOVATIVA CATANZARO 90-53 (21-12; 42-26; 78-32)

SALERNO: Oliveira 20, Naddeo 6, Valerio 10, Scala 12, De Mitri 11, Tagliaferri, D’Amico, Virgilio, Silatsa 13, Scolpini 6, Lufrano. Coach: Visnjic.

CATANZARO: Diop 6, Persico, Codispoti 9, Bentornato, Gagliardi 5, Avenia 7, Rizzica 4, Fazzari 5, Licalsi 3, Tymchenko 10, Riccotti. Coach: Chiarella.

Arbitri: Mandato-Perretti