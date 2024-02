Canottaggio, Marta Piccininno è campionessa del mondo Indoor La salernitana è riuscita a difendere il titolo iridato migliorando di 5 secondi il record mondiale

Marta Piccininno ha riportato l'Italia e Salerno sul tetto del mondo. L'atleta del Circolo Canottieri Irno questa mattina è stata protagonista ai World Rowing Indoor Championships 2024, il campionato del mondo di canottaggio a secco. La 26enne è riuscita a dindere il titolo iridato conquistato lo scorso anno, confermandosi campionessa del mondo nella categoria PR3-II. Piccininno ha percorso i 2000 metri in 8.13.5, migliorando di 5 secondi il record del mondo che aveva stabilito già lo scorso anno (8.18.5). Anche quest'anno l'organizzazione dell'evento ha permesso agli atleti di partecipare o in presenza presso la O2 Universum Hall di Praga o in modalità virtuale da remoto. Piccininno ha gareggiato da Salerno, circondata dall'affetto dei suoi allenatori Luca Del Prete e Mario Ragone e dei soci del Circolo Canottieri Irno. Metro dopo metro l'emozione si è fatta sempre più forte: sin dalle prime vogate, infatti, Piccininno ha lasciato intendere che una nuova impresa era possibile.

Determinante è stata soprattutto la spinta data negli ultimi 500 metri di gara quando Marta è riuscita a trovare le forze per scrivere una nuova pagina di storia. Titolo mondiale e nuovo record del mondo, con un pensiero rivolto a Gigi Galizia, tecnico che l'ha seguita sin dai primi passi e che oggi, da Lassù, ha fatto il tifo per lei. “Sono molto felice, è stata dura ma sono contenta di avercela fatta”, ha detto dopo la gara Marta Piccininno che, adesso, avrà giusto il tempo di festeggiare con una buona pizza il trionfo prima di tornare a gareggiare.

Domani alle 9, infatti, sarà nuovamente in gara sulla distanza dei 500 metri, specialità nella quale ha già trionfato lo scorso anno e nella quale detiene il record del mondo.

Dalla settimana prossima, poi, Marta volerà in Polonia con il team azzurro per partecipare agli Europei indoor in programma a Zakopane. Una nuova sfida per sognare una nuova impresa.