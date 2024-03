Basket, serie B femminile. Esame Taranto per la Sirio Salerno '92 Ultima partita casalinga della fase a orologio per le granatine, già certe della semifinale

Ultima sfida casalinga della fase ad orologio di serie B femminile per la Sirio Salerno ’92, già certa del primato finale e dunque dell’accesso alla semifinale playoff ma ugualmente vogliosa di portare a termine la stagione senza sconfitte. Domani sera - sabato 9 marzo - sarà la Nuovi Orizzonti Taranto a far visita alle granatine di coach Njegos Visnjic. Palla a due alla 19:30 sul parquet del PalaSilvestri-Itsvil Arena con la direzione arbitrale di Alberto Arciello (Napoli) e Raffaele Vettone (Caivano).

Come De Mitri e compagne, anche il sodalizio pugliese ha vinto le prime due partite della fase a orologio. Match impegnativo in considerazione anche della grande tradizione e del valore delle avversarie, seconde in regular season nel girone A alle spalle di Ariano Irpino e con la fresca ex Alice Lucchesini (l’anno scorso a Salerno) nel roster.

Nelle file della Sirio c’è una Federica Orchi in più. Da qualche settimana l’atleta originaria di Viterbo ha recuperato da un infortunio. “Affronteremo una squadra che sta facendo bene nelle ultime partite, è ben allenata da coach Orlando che conosco per via della comune esperienza in A2 ad Ariano Irpino. Abbiamo già sfidato Taranto in pre-season ma loro nel frattempo hanno aggiunto anche altri tasselli. Riceviamo una buona squadra con tante giocatrici che hanno punti nelle mani come Lucchesini, di cui conosciamo il talento; le abbiamo viste all’opera anche in final four proprio a Matierno - ha detto la giocatrice col numero 5 stampato sulle spalle -. Stiamo curando i dettagli per preparare al meglio questa gara e anche noi abbiamo accolto una nuova compagna, Takrou, che conosciamo da avversaria. Si è inserita in pochi giorni in un gruppo unito dentro e fuori dal campo, sono certa che metterà l’impegno e il contributo massimo per aiutarci nella parte più impegnativa della stagione. Io sono appena rientrata, vengo valutata giorno per giorno e spero di dare il mio contributo alla squadra. Ci stiamo allenando alla grande, abbiamo fatto una prima parte di campionato ottima. Nel roster siamo un misto di esperte e giovani che apprendono tante cose da noi più esperte giorno dopo giorno. Un plauso soprattutto a loro perché si stanno rimboccando le maniche per dimostrare di poter essere competitive. Finora lo stanno facendo al top”.