Pallamano. Jomi Salerno, si riparte: alla "Palumbo" arriva Casalgrande Cassan: "Inizia la parte conclusiva del campionato, sarà importante alzare il livello"

Ripartirà domani, sabato 9 marzo, dopo una pausa lunga tre settimane, il campionato di serie A1 di pallamano femminile. La Jomi Salerno è pronta ad ospitare in casa propria, alla Palestra Palumbo, la Casalgrande Padana. Il ritorno in campo dopo il lungo periodo di stop segna l’inizio della parte più calda della stagione, quella che porterà fino alla conclusione della fase regolare del campionato. Per le salernitane c’è l’importante sfida contro Casalgrande Padana per provare a mantenere la testa della classifica. Le atlete allenate da Christophe Cassan, reduci dalla vittoria in trasferta sul Sassari per 23-34 dello scorso 17 febbraio, sono prime con 24 punti, subito dietro, a quota 23, Erice, Brixen e Pontinia. Per le ospiti (sconfitte dal Pontinia prima della sosta), invece, la gara contro la Jomi Salerno, rappresenta un’opportunità per provare ad avvicinare le squadre che occupano le prime posizioni della classifica.

“Abbiamo avuto tre settimane per lavorare molto dal punto di vista fisico, e questo è molto importante per avere elevate ritmi di gioco. Le ragazze hanno lavorato molto bene, abbiamo tutte le giocatrici a disposizione e questo era anche l’obiettivo di questo periodo di pausa del campionato - ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno, Christophe Cassan -. La gara di domani aprirà un periodo molto importante, inizia la parte conclusiva del campionato. Abbiamo una partita molto importante in casa, Casalgrande è davvero una buona squadra con buone giocatrici e con un buon gioco. Abbiamo guardato molte delle loro partite, spero davvero di poter assistere ad una bella gara per poi poterci concentrare su tutte le altre che ci attendono”.

“Questo periodo di stop è andato molto bene, abbiamo lavorato duramente. Per noi sono state tre settimane molto produttive, quindi arriviamo ben concentrate alla gara di domani – ha dichiarato Sjlie Bros Petersen -. Casalgrande è una buona squadra, con diverse buone giocatrici, ma questa gara dipende da noi: dobbiamo giocare una buona pallamano. Per quanto mi riguarda, a Salerno sta andando bene, sono felice di essere qui. Mi trovo bene con le ragazze, lavoriamo ogni giorno alle partite, quindi sta andando benissimo”.

Sarà possibile seguire in diretta la gara collegandosi al canale youtube della FIGH (https://www.youtube.com/@PallamanoTVfigh) oppure attraverso la piattaforma Pallamano TV (https://www.federhandball.it/pallamanotv) .