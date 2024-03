Pallanuoto A1, derby alla Vitale per la Rari Nantes Salerno Domani alle 18 i salernitani affronteranno il C.N. Posillipo

Quinta giornata del round retrocessione per la Check-Up Rari Nantes Salerno che sabato 30 marzo alle 18 ospiterà il C.N. Posillipo. Terza gara di fila davanti al proprio pubblico per i giallorossi che alla Piscina Simone Vitale ospiteranno il grande derby.

Una gara importante per entrambe le formazioni. Il Posillipo è attualmente ad un punto dalla seconda del girone retrocessione e giocherà ogni gara per evitare i playout, la Rari Nantes Salerno vivrà il derby come una finale, dovendo recuperare posizioni in classifica in prospettiva dei possibili playout.

“Abbiamo lavorato bene e con fiducia. Siamo pronti a rituffarci in un’altra bella battaglia, da affrontare con lo spirito e la dedizione che abbiamo avuto in tutte le partite di questa seconda fase. È un derby, lo giocheremo in casa, davanti al nostro pubblico, mi aspetto una bella partita!” le parole di mister Presciutti.

“Dopo il risultato di settimana scorsa possiamo dare già per certo il dover giocare i playout, ma lo stato d’animo è molto positivo. Siamo molto affiatati e rispetto all’anno scorso siamo anche più pronti e consapevoli di quello che possiamo fare. Sappiamo che purtroppo abbiamo peccato molto nella prima fase di campionato, mentre dopo la pausa abbiamo performato meglio e questo ci ha dato più consapevolezza. Affronteremo tutte le partite che verranno come delle finali, per guadagnare la migliore posizione possibile. Il derby non farà eccezione. Il Posillipo è una squadra molto organizzata che non molla mai fino alla fine, lotteranno su ogni centimetro. Noi speriamo di avere dalla nostra il pubblico che ci sostiene e ci darà una mano.” Le parole del centrovasca Daniel Gallozzi

Prima della gara avrà luogo la premiazione della sesta edizione del contest “Uno slogan contro il razzismo”, promosso dalla ASD Rari Nantes Nuoto Salerno in patrocinio con AiBi Amici dei bambini, Onmic Salerno e Cooperativa Galahad - centro per la legalità Salerno.