Givova Scafati Basket a Trento per chiudere il discorso salvezza L'assistant coach Costagliola Di Fiore: "Sigillare il primo step e aprire la volata playoff"

Alle 19.30 sarà palla a due tra la Dolomiti Energia Trentino e la Givova Scafati per la venticinquesima giornata di LegaBasket Serie A. "La squadra è consapevole di non aver offerto una buona prova domenica scorsa ed è desiderosa di riscattarsi. - ha spiegato l'assistant coach della Givova, Massimo Costagliola Di Fiore - Vincere a Trento significherebbe sigillare il discorso salvezza ed aprire una volata playoff nelle ultime giornate. Per farlo avremo bisogno di dare testa alla rabbia giocando con grande cuore, applicazione in difesa ma allo stesso tempo raziocinio in attacco. Bisognerà controllare il ritmo e trovare equilibrio nelle varie soluzioni vantaggiose, fermare la loro transizione offensiva molto efficace e vincere il duello dei rimbalzi dove loro esprimono grande atletismo e fisicità. - ha aggiunto il vice di Boniciolli - Hubb, Baldwin e Mooney sono tre guardie molto complementari ed estremamente talentuose, rompere il loro asse con Grazulis e la coppia di lunghi roller sarà un’altra delle chiavi gara".