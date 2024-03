Basket: Trento-Scafati 84-79. Boniciolli: "Obiettivi salvezza e playoff" Il coach gialloblu: "La squadra ha dimostrato di essere seria, di lottare e combattere"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet della Dolomiti Energia Trentino dopo aver guidato il match per 37 minuti e con tanti rimpianti nella gara valida per la venticinquesima giornata di LegaBasket Serie A. "Ho un solo grande rammarico: in una partita condotta per 37 minuti, il 7 su 18 ai tiri liberi ci ha penalizzato in maniera drammatica. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Peccato, perché la squadra ha giocato bene e fatto quello che poteva. Abbiamo commesso comunque degli errori. Siamo poi arrivati senza Rossato, per cui ho dovuto allungare il minutaggio di Robinson, che ha giocato molto bene ed ho scelto di tenerlo in campo anche nel finale, seppur gravato di falli, perché temevo che Gentile potesse essere aggredito. Faccio i complimenti a Trento, perché così come abbiamo fatto noi in casa contro Tortona, pur restando sotto per 37 minuti, ha sempre creduto nel proprio sistema. Noi continuiamo a lottare per il doppio obiettivo: salvezza e playoff. Anche stasera la squadra ha dimostrato di essere seria, di lottare e combattere".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Venticinquesima Giornata

Dolomiti Energia Trentino - Givova Scafati 84-79

Parziali: 20-22, 16-20, 19-17, 29-20

Trento: Hubb 6, Alviti 3, Niang 5, Conti 2, Forray 5, Cooke 8, Diarra ne, Biligha 2, Grazulis 11, Mooney 18, Baldwin 24. All. Galbiati

Scafati: Borriello ne, Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Gentile 16, Henry 10, Mouaha 3, Pinkins 20, Robinson 19, Rivers 2, Nunge 2, Pini, Gamble 7. All. Boniciolli