Boxe: Luigi Moffa in finale al campionato italiano "Darò il massimo per conquistare l’oro e portare il titolo italiano in Campania"

Luigi Moffa è in finale ai campionati italiani di pugilato in corso di svolgimento a Chianciano Terme. L'atleta della Olympic Planet di Mercato San Severino punta alla medaglia d'oro. "Sono contento di aver raggiunto la zona medaglia del torneo. - ha dichiarato Moffa - Sicuramente darò il massimo per conquistare l’oro e portare il titolo italiano in Campania". "Sempre sulla cresta dell’onda il gruppo sportivo guidato dai maestri Gennaro e Gianluigi Moffa, con la loro punta di diamante, Abbes Mouhiidine, olimpionico di Parigi 2024, che il prossimo 4 maggio si scontrerà contro il campione svizzero Smajili sul ring della Madrid Arena nell’importante galà professionistico della IBA, Champions Night, sulle 5 riprese da 3 minuti", si legge nel comunicato.

Il percorso dell'atleta

"Il boxer irpino Luigi Moffa, in forza all’Olympic Planet di Mercato San Severino, si è scontrato con il coraggioso Istratescu Andrei Sorin in un match al cardiopalma, dove ha prevalso la tecnica e la strategia del pugile sulla irruenza fisica e pressing dell'avversario. In semifinale Moffa ha superato Gaetano Vinci".