Givova Scafati: l'amministrazione comunale celebra la conferma in Serie A Il sindaco Aliberti ospiterà e premierà il sodalizio gialloblu con il Crest del Comune

Domenica con palla a due alle 18.15 la Givova Scafati sarà ospite della Gevi Napoli per il derby campano nell'ultimo turno del campionato di Serie A. Le due squadre campane scenderanno in campo senza obiettivi in virtù dell'impossibilità di raggiungere un posto playoff e con la salvezza tranquilla, ottenuta con settimane d'anticipo rispetto alla chiusura della stagione regolare. Domani sarà celebrata la conferma in Serie A per il gruppo gialloblu: evento organizzato dall'amministrazione comunale nella biblioteca "Francesco Morlicchio" con il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti che premierà la società del patron Nello Longobardi. Sarà ingresso libero a tifosi e appassionati.

Il comunicato ufficiale del club gialloblu

"Il campionato di serie A 2023/2024 sta per andare in archivio. Ma prima dell’ultima gara stagionale e del successivo rompete le righe, l’amministrazione comunale di Scafati ha voluto fortemente celebrare il raggiungimento della seconda salvezza consecutiva in massima serie della Givova Scafati. Giovedì 2 maggio, alle ore 19:00, presso l’aula consiliare localizzata all’interno della biblioteca 'Francesco Morlicchio', sarà il sindaco Pasquale Aliberti, accompagnato dalla giunta e dall’intera maggioranza di governo cittadino, ad ospitare e premiare il sodalizio gialloblù con il Crest del Comune di Scafati. La cittadinanza, tifosi ed appassionati tutti sono invitati a partecipare all’evento, con ingresso libero".