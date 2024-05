Givova Scafati Basket: Nicola Egidio saluta il club gialloblu Prima novità per la società dell'Agro dopo il sipario sulla stagione

Nicola Egidio esce dall'organigramma della Givova Scafati. Il direttore sportivo avellinese ha salutato il club gialloblu dopo una sola stagione, chiusa con la salvezza, la seconda consecutiva per la società dell'Agro in Serie A. "Un risultato storico, dal momento che per la prima volta nella storia del club, Scafati prenderà parte per il terzo anno consecutivo al campionato di A, ma con la consapevolezza che avremmo potuto fare qualcosa in più": così Egidio aveva presentato la fase della Givova alla vigilia del derby campano poi perso a Napoli (102-92) contro la Gevi.

Il comunicato del club

"La Givova Scafati rende noto di aver interrotto ogni forma di collaborazione con il direttore sportivo Nicola Egidio a far data da oggi. La dirigenza gialloblù ringrazia il dirigente per il lavoro espletato e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969