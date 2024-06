Youth League Under 20, al via le final eight: la Jomi Salerno affronta Mestrino Appuntamento domani al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara

Ultimo atto della stagione per la Jomi Salerno. A partire da domani, mercoledì 5 giugno, e fino alla prossima domenica 9 giugno, le giovani atlete della società salernitana saranno impegnate nella Final Eight di Youth League Under 20. Dopo aver chiuso alla prima posizione in classifica il precedente concentramento, la squadra allenata da Christophe Cassan scenderà in campo al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara. Mestrino, Mezzocorona e Venplast Dossobuono saranno le avversarie che la Jomi Salerno dovrà provare a battere. Il principale obiettivo, infatti, sarà quello di dare continuità alle buone prestazioni e ai buoni risultati conquistati nei precedenti concentramenti, a partire dalla gara in programma alle ore 18.00 con Mestrino, primo avversario delle salernitane.

Di seguito il programma delle gare:

Mercoledì 5 giugno ore 18.00: Jomi Salerno – Mestrino

Mercoledì 5 giugno ore 20.00: Venplast Dossobuono – Mezzocorona

Giovedì 6 giugno ore 18.00: Mestrino – Venplast Dossobuono

Giovedì 6 giugno ore 20.00: Mezzocorona – Jomi Salerno

Venerdì 7 giugno ore 14.00: Mezzocorona – Mestrino

Venerdì 7 giugno ore 16.00: Jomi Salerno – Venplast Dossobuono

“E’ un appuntamento importante per tutti, per le giocatrici, per la società perché è un momento di crescita, in cui si vede il lavoro svolto dalle più giovani che possono rappresentare Salerno in Italia – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Christophe Cassan -. Delle altre squadre abbiamo rispetto. La nostra squadra deve mantenere alto il livello per tutti e cinque i giorni di gara. Il nostro obiettivo è vincere cinque partite, con umiltà e con la partecipazione di tutte le giocatrici”.