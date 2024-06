Givova Scafati Basket: ecco Zanelli. Agostinelli è il nuovo direttore sportivo LegaBasket Serie A, il playmaker: "Sono contento di fare questa nuova esperienza"

Nuove ufficialità in casa Givova Scafati. Accordo su base biennale con il playmaker Alessandro Zanelli: "Sono contento di fare questa nuova esperienza. - ha spiegato l'esterno - Ho scelto di firmare per Scafati perché ha un progetto molto stimolante ed interessante. E poi ritrovo con gran piacere uno staff tecnico che conosco. Ringrazio la dirigenza che mi ha cercato con insistenza sin dalla fine del campionato: mi ha convinto subito che per me sarebbe stata una opportunità da non perdere, perché penso che questa di Scafati sia la scelta migliore che potessi fare in questo momento. Sono carico e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi, perché la società ha obiettivi importanti ed ambiziosi, ampiamente alla portata: ci sono tutte le condizioni possibili per toglierci insieme qualche bella soddisfazione".

Novità nell'organigramma societario

Eugenio Agostinelli è, invece, il nuovo direttore sportivo del club gialloblu: "Sono molto felice della chiamata di Scafati, e della fiducia riposta in me in particolare dal patron Longobardi. - ha affermato Agostinelli - La possibilità di lavorare nella massima serie è per me motivo di orgoglio ed una grande sfida allo stesso tempo. In una serie A sempre più competitiva e con l’arrivo di neopromosse dalle grandi ambizioni, abbiamo l’obbligo di lottare per mantenere la categoria in una piazza storica come la nostra. Ci sono tutte le carte in regola per poter fare un buon lavoro".

La scheda di Zanelli

"Atleta di 32 anni nato a Motta di Livenza (TV) il 7 maggio 1992, Alessandro è un playmaker di 188 cm, dalla spiccata personalità, affidabile sui due lati del campo, dotato di un ottimo tiro da tre punti oltre ad un’innata visione di gioco ed una ragguardevole dedizione al lavoro ed al sacrificio in palestra. Intraprende la carriera cestistica nel settore giovanile della storica Benetton Treviso, con la quale vince lo Scudetto Under-19 nel 2011 ed assaggia l’aria del grande basket che si respira al PalaVerde in quegli anni. Le sue gesta attirano l’attenzione di Anagni prima (DNA) e Sangiorgese poi (DNB), con le quali in 3 anni sfiora le 100 presenze (98, playoff compresi) ed i 1.000 punti. A 22 anni arriva la meritatissima chiamata del Basket Recanati in A2, dove si distingue con 10,8 punti (50% da due, 45% da tre), prima di passare, sempre nel secondo campionato nazionale, alla Fulgor Omegna.

L’ultimo biennio, sempre in serie A2, è un continuo crescendo per il classe ’92: nell’estate del 2016 si trasferisce alla NPC Rieti (11,4 punti e 4,6 assist ad allacciata di scarpe), mentre l’anno seguente è la volta dei Legnano Basket Knights, società con cui Zanelli conquista la qualificazione ai playoff promozione (21 punti di media in quella post-season) al termine di un campionato di prima fascia. In massima serie, grazie ad una crescita costante ed all’abnegazione che l’ha sempre contraddistinto, ci arriva nel 2018, quando accetta le avances dell’HappyCasa Brindisi. Resta in terra pugliese per ben quattro stagioni, migliorando di anno in anno le proprie cifre (7 punti, 3,1 rimbalzi e 2,3 assist tirando col 48% da tre, in 21 minuti di medio utilizzo nel 2021/2022), divenendo capitano del team biancoblù che arriva a giocarsi la finale di Coppa Italia nel 2020 contro Venezia e, grazie al secondo posto in regular season (2020/2021), disputa anche la semifinale Scudetto contro la corazzata Virtus Bologna. Nel giugno 2022 torna nella sua Treviso, dove prosegue il suo percorso di crescita e, proprio sotto la sapiente guida del nuovo head coach della Givova, Marcelo Nicola, si afferma come uno dei cestisti italiani maggiormente ambiti su scala nazionale. Nei due anni in casa Treviso Basket viene nominato anche capitano del roster del sodalizio veneto".

La scheda di Agostinelli

"Nato a Jesi nel 1995, Eugenio Agostinelli ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro all’Aurora Basket Jesi: dopo aver svolto tutta la trafila nel settore giovanile della società marchigiana da giocatore, ha iniziato la propria esperienza all’interno del club diventando addetto stampa della società. La sua grande passione per il basket l’ha portato, successivamente, a ricoprire il ruolo di responsabile organizzativo del settore giovanile. Proprio alla Tezenis Verona (con cui ha vinto il campionato di serie A2 2021/2022, in cui il suo team è stato promosso in massima serie proprio insieme alla Givova Scafati) ha già lavorato al fianco del general manager scafatese Alessandro Giuliani, fornendo un prezioso contributo nell’ambito dello scouting sia del mondo senior, del mondo americano ed europeo, che in quello giovanile".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969