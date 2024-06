Givova Scafati Basket: è ufficiale l'accordo con Elijah Stewart Ex Gevi Napoli, l'ala piccola è stata capocannoniere nell'ultima Serie A israeliana

La Givova Scafati ha ufficializzato l'ingaggio di Elijah Stewart, ala piccola di 196 centimetri, classe '95, capocannoniere dell'ultima Serie A israeliana con l'Hapoel Eliat, e giocatore della Gevi Napoli nella stagione 2022/2023. "A distanza di un anno sono felice di tornare al Sud Italia ed intraprendere questo entusiasmante viaggio con il mio nuovo club. - ha affermato Stewart ai canali ufficiali dello Scafati Basket - Come uomo del popolo, non vedo l’ora di incontrare i tifosi ed unirmi all’elettrizzante comunità di Scafati, una città di cui ho tanto sentito parlare. La squadra è fantastica e promette di far divertire sia i tifosi che noi giocatori stessi. Il connubio tra esperienza e talento è davvero impressionante. Sono molto ottimista riguardo alla prossima stagione e spero che la mia eccitazione mista a voglia di far bene possa essere esempio da seguire per tutti".

Coach Nicola: "Completa perfettamente il nostro reparto esterni"

"Siamo entusiasti di annunciare la firma di un giocatore del calibro di Elijah Stewart, ala piccola con un importante passato in Europa ed in Italia. - ha aggiunto il coach della Givova, Marcelo Nicola - Parliamo di un profilo che seguivamo attentamente da inizio mercato e che va a completare perfettamente il nostro reparto esterni. Aggiungiamo un altro elemento capace di essere decisivo nei momenti topici del match, Elijah sarà una delle nostre principali bocche da fuoco".

La scheda

"Ala piccola di enorme talento e fisicità, Elijah è il “fit” perfetto per lo scacchiere di Marcelo Nicola: atleta versatile, difensore di alto livello, ottimo tiro da 3 punti oltre ad un’eccezionale capacità di leggere il gioco ed attaccare in 1vs1 che completa il reparto esterni gialloblù. Stewart nasce nel 1995 a DeRidder, Louisiana e muove i primi, veri, passi nel mondo della palla a spicchi all’High School di Westchester. Nel 2014 sceglie la University of Sothern California di Los Angeles, dove gioca per le successive 4 stagioni (NCAA) con la canotta degli USC Trojans facendo registrare oltre 10 punti a partita nelle 138 partite disputate (83 vinte e 55 perse). Non scelto all’NBA Draft del 2018, nella stessa annata si ritrova a giocare per tre squadre differenti in G-League (Indiana Mad Ants, Wisconsin Herd e Stockton Kings) prima di approdare in Europa. Nell’estate 2019 sbarca ad Helsinki, coi Seagulls vince la Coppa di Finlandia e chiude l’anno con 18 punti, 5 rimbalzi ed 1.5 assist di media. Dopo una più che positiva parentesi in Polonia al Slask Wroclaw, migliora ancora cifre e percentuali in Romania (sempre oltre i 15 punti di media ed il 40% dall’arco dei 6.75), dove grazie ad un record di 33 vittorie e 2 sole sconfitte tra Regular Season e Playoff conquista lo Scudetto con il Cluj Napoca. Nella stessa stagione disputa la Basketball Champions League ed alla prima volta su un palcoscenico di tale importanza viene premiato nel “Second Best Team” dell’intero torneo. La prima volta in Italia lo vede protagonista a poco meno di 30 chilometri dalla Beta Ricambi Arena – PalaMangano, con in veste la maglia azzurra della Ge.Vi. Napoli. Ai piedi del Vesuvio vive momenti di alti e bassi, ma nel finale di stagione (4 vinte nelle ultime 6) sale in cattedra e guida i partenopei alla salvezza con 17.2 punti di media nel solo mese conclusivo della LBA 2022/23. L’ultima stagione la passa in Israele all’Hapoel Eliat, la quale fa di Elijah il proprio faro: in ben 17 occasioni (nelle 29 gare ufficiali) scollina oltre quota 20 punti e diventa il capocannoniere (20.6 la media) dell’”Israeli Basketball Premier League” nonostante per la prima volta in carriera chiuda un campionato con oltre 2 assist ad allacciata di scarpe".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969