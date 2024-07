VIDEO. La Power Basket Salerno vola in serie B: "Continua la nostra crescita" Le voci dei protagonisti intervenuti nel corso della conferenza stampa di presentazione

La Power Basket Salerno ha svelato il futuro con la conferenza stampa di presentazione della stagione 2024-2025. L'appuntamento, svoltosi ieri sera presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, è stato un momento importante per conoscere le ambizioni e le novità della società del presidente Luca Renis. Durante la conferenza sono stati svelati tutti i dettagli della nuova stagione, a partire dalla categoria in cui la Power Basket Salerno sarà impegnata (serie B nazionale), la nuova campagna acquisti per rinforzare il roster, e le nuove iniziative di marketing a vantaggio dei supporter e del territorio promosse dalla società.

Un momento di particolare interesse è stato dedicato alla presentazione del title sponsor LDR Power, azienda guidata dal presidente Luca Renis, e del main sponsor FidaSì guidato dal Vicepresidente Umberto Mauro – che hanno deciso di rinnovare il loro impegno al fianco della Power Basket Salerno anche per questa stagione - del nuovo main sponsor AgroEnergia, realtà di eccellenza nel settore della fornitura di gas e luce, con a capo Roberto Marrazzo, del nuovo sponsor tecnico GIVOVA, e al potenziamento dello staff dirigenziale che prevede - tra gli altri - l’ingresso in qualità di direttore marketing di Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego.